https://tr.sputniknews.com/20220125/istanbul-valisi-esenler-harem-ve-cep-otogarlardaki-cikislar-carsamba-sabahina-kadar-durduruldu-1053102733.html

İstanbul Valisi: Esenler, Harem ve cep otogarlardaki çıkışlar Çarşamba sabahına kadar durduruldu

İstanbul Valisi: Esenler, Harem ve cep otogarlardaki çıkışlar Çarşamba sabahına kadar durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Esenler, Harem ve cep otogarlardaki çıkışlar Çarşamba sabahına kadar durduruldu" açıklamasını yaptı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

kar

ali yerlikaya

otobüs

otogar

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İstanbul'da otogarlardan çıkış yasağı yarın saat 09.00'a kadar uzatıldı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Esenler, Harem ve cep otogarlardaki çıkışlar Çarşamba sabahına kadar durduruldu" açıklamasını yaptı.

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istanbul, kar, ali yerlikaya, otobüs, otogar