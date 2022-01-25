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İstanbul Valisi: Esenler, Harem ve cep otogarlardaki çıkışlar Çarşamba sabahına kadar durduruldu
İstanbul Valisi: Esenler, Harem ve cep otogarlardaki çıkışlar Çarşamba sabahına kadar durduruldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Esenler, Harem ve cep otogarlardaki çıkışlar Çarşamba sabahına kadar durduruldu" açıklamasını yaptı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T12:54+0300
2022-01-25T12:54+0300
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kar
ali yerlikaya
otobüs
otogar
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İstanbul'da otogarlardan çıkış yasağı yarın saat 09.00'a kadar uzatıldı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Esenler, Harem ve cep otogarlardaki çıkışlar Çarşamba sabahına kadar durduruldu" açıklamasını yaptı.
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istanbul, kar, ali yerlikaya, otobüs, otogar
İstanbul Valisi: Esenler, Harem ve cep otogarlardaki çıkışlar Çarşamba sabahına kadar durduruldu 12:54 25.01.2022 (güncellendi: 13:10 25.01.2022)
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Esenler, Harem ve cep otogarlardaki çıkışlar Çarşamba sabahına kadar durduruldu" açıklamasını yaptı.
İstanbul'da otogarlardan çıkış yasağı yarın saat 09.00'a kadar uzatıldı.
İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, " Esenler, Harem ve cep otogarlardaki çıkışlar Çarşamba sabahına kadar durduruldu" açıklamasını yaptı.