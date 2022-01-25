Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220125/istanbul-valisi-esenler-harem-ve-cep-otogarlardaki-cikislar-carsamba-sabahina-kadar-durduruldu-1053102733.html
İstanbul Valisi: Esenler, Harem ve cep otogarlardaki çıkışlar Çarşamba sabahına kadar durduruldu
İstanbul Valisi: Esenler, Harem ve cep otogarlardaki çıkışlar Çarşamba sabahına kadar durduruldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Esenler, Harem ve cep otogarlardaki çıkışlar Çarşamba sabahına kadar durduruldu" açıklamasını yaptı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T12:54+0300
2022-01-25T13:10+0300
türkiye
istanbul
kar
ali yerlikaya
otobüs
otogar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053102830_0:125:1201:800_1920x0_80_0_0_8d41a4bd504b51f5f101627cc5df761c.jpg
İstanbul'da otogarlardan çıkış yasağı yarın saat 09.00'a kadar uzatıldı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Esenler, Harem ve cep otogarlardaki çıkışlar Çarşamba sabahına kadar durduruldu" açıklamasını yaptı.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053102830_65:0:1132:800_1920x0_80_0_0_00d4947c3865bdbaed2c601b671dc2ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, kar, ali yerlikaya, otobüs, otogar

İstanbul Valisi: Esenler, Harem ve cep otogarlardaki çıkışlar Çarşamba sabahına kadar durduruldu

12:54 25.01.2022 (güncellendi: 13:10 25.01.2022)
© AA / Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul'da otogarlarda kar esareti
İstanbul'da otogarlarda kar esareti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Abone ol
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Esenler, Harem ve cep otogarlardaki çıkışlar Çarşamba sabahına kadar durduruldu" açıklamasını yaptı.
İstanbul'da otogarlardan çıkış yasağı yarın saat 09.00'a kadar uzatıldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Esenler, Harem ve cep otogarlardaki çıkışlar Çarşamba sabahına kadar durduruldu" açıklamasını yaptı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce