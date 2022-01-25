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İstanbul’da AVM’lerin geç açılması tavsiyesi
İstanbul’da AVM’lerin geç açılması tavsiyesi
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul’da AVM’lerin bugün 13.00’ten sonra açılması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakatın sağlandığını belirtti. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T10:31+0300
2022-01-25T10:31+0300
türkiye
istanbul
istanbul ticaret odası (ito)
kar
avm
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İstanbul’da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, AVM’lerin açılış saati ile ilgili İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:''İstanbul Valiliği’nin kararını dikkate alarak, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ve Birleşik Markalar Derneği Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul’da AVM’lerin bugün 13.00’ten sonra açılması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır."
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istanbul, istanbul ticaret odası (ito), kar, avm, şekib avdagiç

İstanbul’da AVM’lerin geç açılması tavsiyesi

10:31 25.01.2022
© AA / Yunus HocaoğluErzurum - AVM - alışveriş merkezleri - maske - koronavirüs - sosyal mesafe -
Erzurum - AVM - alışveriş merkezleri - maske - koronavirüs - sosyal mesafe - - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA / Yunus Hocaoğlu
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İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul’da AVM’lerin bugün 13.00’ten sonra açılması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakatın sağlandığını belirtti.
İstanbul’da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, AVM’lerin açılış saati ile ilgili İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

''İstanbul Valiliği’nin kararını dikkate alarak, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ve Birleşik Markalar Derneği Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul’da AVM’lerin bugün 13.00’ten sonra açılması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır."
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