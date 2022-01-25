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İstanbul'da Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay seferleri yeniden başladı
İstanbul'da Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay seferleri yeniden başladı
İstanbul'da, Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay hattı seferleri yeniden başlatıldı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam durdurulan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay hattı seferleri yeniden başlatıldı.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadesine yer verildi.
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istanbul, kar, metro

İstanbul'da Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay seferleri yeniden başladı

07:17 25.01.2022
© İHAAnkara Metrosu
Ankara Metrosu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© İHA
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İstanbul'da, Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay hattı seferleri yeniden başlatıldı.
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam durdurulan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay hattı seferleri yeniden başlatıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadesine yer verildi.
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