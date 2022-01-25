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İstanbul’da duruşmalar ertelendi
İstanbul’da duruşmalar ertelendi
Kar yağışı İstanbul'da etkisini artırarak sürdürürken, İstanbul Adalet Komisyonu, duruşmalarla ilgili tedbir kararı duyurdu. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T07:45+0300
2022-01-25T07:45+0300
türkiye
istanbul
dava
adliye
duruşma
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İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu, açıklamasında "Bugün 01.00 itibarıyla alınan karar gereğince 25 Ocak 2022 tarihinde hakim ve savcılar idari izinli sayıldıkları için duruşmalar yapılmayacaktır" dedi.İstanbul Adalet Komisyonu, yoğun kar yağışı ve ulaşım aksaması sebebiyle, vatandaşların, hakimlerin, avukatların ve adliye personelinin mağduriyetlerinin önlenmesi, duruşmaların kaçırılması ve benzeri mağduriyetlerin oluşmaması için mahkemelerden tedbir almalarını istedi.
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istanbul, dava, adliye, duruşma

İstanbul’da duruşmalar ertelendi

07:45 25.01.2022
© AA / Bülent Dorukİstanbul Adliye Sarayı - Çağlayan
İstanbul Adliye Sarayı - Çağlayan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA / Bülent Doruk
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Kar yağışı İstanbul'da etkisini artırarak sürdürürken, İstanbul Adalet Komisyonu, duruşmalarla ilgili tedbir kararı duyurdu.
İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu, açıklamasında "Bugün 01.00 itibarıyla alınan karar gereğince 25 Ocak 2022 tarihinde hakim ve savcılar idari izinli sayıldıkları için duruşmalar yapılmayacaktır" dedi.
İstanbul Adalet Komisyonu, yoğun kar yağışı ve ulaşım aksaması sebebiyle, vatandaşların, hakimlerin, avukatların ve adliye personelinin mağduriyetlerinin önlenmesi, duruşmaların kaçırılması ve benzeri mağduriyetlerin oluşmaması için mahkemelerden tedbir almalarını istedi.
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