İstanbul’da duruşmalar ertelendi

İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu, açıklamasında "Bugün 01.00 itibarıyla alınan karar gereğince 25 Ocak 2022 tarihinde hakim ve savcılar idari izinli sayıldıkları için duruşmalar yapılmayacaktır" dedi.İstanbul Adalet Komisyonu, yoğun kar yağışı ve ulaşım aksaması sebebiyle, vatandaşların, hakimlerin, avukatların ve adliye personelinin mağduriyetlerinin önlenmesi, duruşmaların kaçırılması ve benzeri mağduriyetlerin oluşmaması için mahkemelerden tedbir almalarını istedi.
Kar yağışı İstanbul'da etkisini artırarak sürdürürken, İstanbul Adalet Komisyonu, duruşmalarla ilgili tedbir kararı duyurdu.
İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu, açıklamasında "Bugün 01.00 itibarıyla alınan karar gereğince 25 Ocak 2022 tarihinde hakim ve savcılar idari izinli sayıldıkları için duruşmalar yapılmayacaktır" dedi.
Bugün 01.00 itibariyle alınan karar gereğince 25. Ocak. 2022 tarihinde hakim ve savcılar idari izinli sayıldıkları için duruşmalar yapılmayacaktır. Bilgilerinize sunarız.
İstanbul Adalet Komisyonu, yoğun kar yağışı ve ulaşım aksaması sebebiyle, vatandaşların, hakimlerin, avukatların ve adliye personelinin mağduriyetlerinin önlenmesi, duruşmaların kaçırılması ve benzeri mağduriyetlerin oluşmaması için mahkemelerden tedbir almalarını istedi.