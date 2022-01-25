https://tr.sputniknews.com/20220125/istanbulda-kamu-calisanlari-yarin-da-idari-izinli-1053105241.html

İstanbul'da kamu çalışanları yarın da idari izinli

İstanbul'da kamu çalışanları yarın da idari izinli

İstanbul'da güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü; malul, engelli ve hamilelerin ise... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T13:38+0300

2022-01-25T13:38+0300

2022-01-25T13:56+0300

türkiye

istanbul

memur

üniversite

sınav

erteleme

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İstanbul Valiliği kenti etkisi altına alan kar nedeniyle yeni önlemler alındığını duyurdu.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir.''

https://tr.sputniknews.com/20220125/istanbul-havalimaninda-pistlerden-biri-acildi-1053104303.html

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istanbul, memur, üniversite, sınav, erteleme