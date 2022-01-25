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İstanbul'da kar nedeniyle yolda kalan araçlar çekiliyor
İstanbul'da kar nedeniyle yolda kalan araçlar çekiliyor
İstanbul'da geceden bu yana yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda kalan araçlar çekilmeye başlandı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T14:48+0300
2022-01-25T14:48+0300
türkiye
istanbul
otoyol
meteoroloji
ibb
kar
yol
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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İstanbul'da dün öğleden sonra etkisini artıran kar yağışının ardından yollarda kalan pek çok aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Ispartakule'deki gişelerde mahsur kalan tırlar iş makineleriyle çekildi.Sancaktepe'de yolda kalan tırı bölgedeki başka bir araç çekerken, Basın Ekspres yolunda kalan araçlar da vatandaşlar ve belediye ekiplerinin yardımıyla bölgeden kaldırıldı.Vatandaşların kar yağışı nedeniyle daha fazla ilerleyemeyerek yol kenarlarına park etmek zorunda kaldığı araçlar da sahiplerince bulundukları yerlerden alınmaya başlandı.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti saat 13.00 itibarıyla ulaşıma açıldı. Köprü bağlantı yolundaki polis kontrol noktasında bekletilen araçların yönelmesiyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu.
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istanbul, otoyol, meteoroloji, ibb, kar, yol, ulaştırma ve altyapı bakanlığı

İstanbul'da kar nedeniyle yolda kalan araçlar çekiliyor

14:48 25.01.2022
© AAİstanbul'da kar nedeniyle yolda kalan araçlar çekiliyor
İstanbul'da kar nedeniyle yolda kalan araçlar çekiliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA
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İstanbul'da geceden bu yana yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda kalan araçlar çekilmeye başlandı.
İstanbul'da dün öğleden sonra etkisini artıran kar yağışının ardından yollarda kalan pek çok aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Ispartakule'deki gişelerde mahsur kalan tırlar iş makineleriyle çekildi.
Sancaktepe'de yolda kalan tırı bölgedeki başka bir araç çekerken, Basın Ekspres yolunda kalan araçlar da vatandaşlar ve belediye ekiplerinin yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
Vatandaşların kar yağışı nedeniyle daha fazla ilerleyemeyerek yol kenarlarına park etmek zorunda kaldığı araçlar da sahiplerince bulundukları yerlerden alınmaya başlandı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti saat 13.00 itibarıyla ulaşıma açıldı. Köprü bağlantı yolundaki polis kontrol noktasında bekletilen araçların yönelmesiyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu.
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