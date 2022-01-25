https://tr.sputniknews.com/20220125/istanbulda-kar-nedeniyle-yolda-kalan-araclar-cekiliyor-1053107588.html

İstanbul'da kar nedeniyle yolda kalan araçlar çekiliyor

İstanbul'da kar nedeniyle yolda kalan araçlar çekiliyor

İstanbul'da geceden bu yana yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda kalan araçlar çekilmeye başlandı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T14:48+0300

2022-01-25T14:48+0300

2022-01-25T14:48+0300

türkiye

istanbul

otoyol

meteoroloji

ibb

kar

yol

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053107521_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_75bd124d34bea1c3ab1c9caac76e70c5.jpg

İstanbul'da dün öğleden sonra etkisini artıran kar yağışının ardından yollarda kalan pek çok aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Ispartakule'deki gişelerde mahsur kalan tırlar iş makineleriyle çekildi.Sancaktepe'de yolda kalan tırı bölgedeki başka bir araç çekerken, Basın Ekspres yolunda kalan araçlar da vatandaşlar ve belediye ekiplerinin yardımıyla bölgeden kaldırıldı.Vatandaşların kar yağışı nedeniyle daha fazla ilerleyemeyerek yol kenarlarına park etmek zorunda kaldığı araçlar da sahiplerince bulundukları yerlerden alınmaya başlandı.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti saat 13.00 itibarıyla ulaşıma açıldı. Köprü bağlantı yolundaki polis kontrol noktasında bekletilen araçların yönelmesiyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu.

https://tr.sputniknews.com/20220125/bakan-karaismailoglu-duyurdu-marmaray-bu-gece-ve-yarin-ucretsiz-1053102558.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, otoyol, meteoroloji, ibb, kar, yol, ulaştırma ve altyapı bakanlığı