https://tr.sputniknews.com/20220125/istanbulda-metro-seferleri-kar-yagisi-nedeniyle-uzatildi-1053099259.html

İstanbul’da metro seferleri kar yağışı nedeniyle uzatıldı

İstanbul’da metro seferleri kar yağışı nedeniyle uzatıldı

Metro İstanbul kar yağışı nedeniyle saat 02.00’ye kadar uzatıldı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T11:37+0300

2022-01-25T11:37+0300

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türkiye

istanbul

sefer

metro

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İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle metro seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatılmasına karar verildi.Toplu ulaşımdaki son durum ise şöyle :Dün gece saat 02.00'ye kadar seferleri uzatılarak sürekli tedbir sürüşleri ve temizleme çalışmaları yapılan raylı sistem hatlarında, bu sabah itibari ile seferler tüm hatlarda normal seyrediyor.Sadece; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, dün gece yaşanan arıza nedeniyle rutin olarak 5-6 dakika aralıkta olan seferler, şu anda 10 dakika aralıklarla yapılıyor.Metro hatlarında seferler bugün de gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı.Şehir Hatları Vapurları'nda an itibariyle yaşanan bir sefer aksaması bulunmuyor ve seferler normal seyrinde yapılıyor.İETT'ye bağlı otobüslerdeki şu an itibari ile gerçekleştirilen sefer oranı % 65 durumunda.Bugün Planlanan Sefer Sayısı: 43 bin 675An İtibariyle Planlanan Sefer Sayısı: 14 bin 979Gerçekleşen Sefer Sayısı: 9 bin 614Zayi Sefer Sayısı: 5 bin 509Ek Sefer: 144Sefer Gerçekleşme Oranı: % 65Toplam Planlanan Araç Sayısı: 5 bin 240Mecidiyeköy, Taksim ve Çırpıcı arası ile Anadolu bölgesine geçişler etkilenmiş olup; Anadolu yakasında da Maltepe ve Ataşehir'de, hava muhalefeti sebebiyle KM48 ve 8A hatlarında da seferler etkilenmiştir.

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istanbul, sefer, metro