https://tr.sputniknews.com/20220125/italyan-basini-napoli-dunyanin-en-zengin-insani-jeff-bezosa-mi-satiliyor-1053106546.html

İtalyan basını: Napoli, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a mı satılıyor?

İtalyan basını: Napoli, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a mı satılıyor?

İtalya basını, dünyanın en zengin insanı, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un futbol sektörüne adım atmaya hazırlandığını yazdı. İddiaya göre ünlü milyarder... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T14:21+0300

2022-01-25T14:21+0300

2022-01-25T14:25+0300

jeff bezos

spor

italya

napoli

satın alma

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SpaceX, Tesla gibi şirketlerin sahibi Elon Musk'ı geçerek dünyanın en zengin insanı unvanının sahibi Jeff Bezos futbol sektörüne atılmaya hazırlanıyor. İtalyan basınına göre İtalya'nın Naples şehrine uzak üssü kurmak isteyen ABD'li milyarder aynı zamanda Napoli kulübünü satın almak için çalışacak.NTV’nin La Repubblica’dan aktardığı habere göre Jeff Bezos, İtalya'nın önde gelen takımlarından Napoli'yi satın alacak. Bu iddiaların yalanlanmaması haberin gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Napoli taraftarı, kulüb sahipliğinin De Laurentiis'den Jeff Bezos'a geçmesini istiyor.Film yapımcısı olan Aurelio De Laurentiis, Napoli'nin yanı sıra Serie C'de mücadele eden Bari'nin de sahibi.İlk temas 2018'de2018 yılında Jeff Bezos'un sahibi olduğu Amazon ve Napoli ilk teması kurdu. Yapılan anlaşmanın ardından Napoli formaları Amazon üzerinden satılmaya başladı.Bu sezonun başında Amazon yeni anlaşmaya imza attı. Amerikan devi, İtalyan ekibinin kol sponsoru oldu. Napoli bu anlaşmadan yıllık 2 milyon euro gelir elde edecek.

https://tr.sputniknews.com/20211221/elon-musktan-jeff-bezosa-tavsiye-sirkette-daha-fazla-jakuzide-daha-az-vakit-gecir-1051977499.html

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jeff bezos, italya, napoli, satın alma