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https://tr.sputniknews.com/20220125/james-webb-uzay-teleskobu-hedefi-l2-noktasina-ulasti-1053103594.html
James Webb Teleskobu, 1.5 milyon kilometre mesafedeki hedefine ulaştı
James Webb Teleskobu, 1.5 milyon kilometre mesafedeki hedefine ulaştı
Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Limanı’ndan 25 Aralık 2021’de Ariane 5 roketiyle fırlatılan ve uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olduğu belirtilen James... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T13:11+0300
2022-01-25T13:20+0300
james webb uzay teleskobu
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’ndan (NASA) yapılan açıklamada, Webb'in, yörüngeye girmek üzere fırlatma sonrası son rota düzeltmesini tamamlamak için yerleşik roket iticilerini yaklaşık 5 dakika (297 saniye) ateşlediği ve Dünya’dan 1.5 milyon kilometre uzaklıkta olan L2 noktasına ulaştığı belirtildi. Webb’in, tüm görevi boyunca Dünya ve Güneş'in yerçekimini dengeleyen uzayda bir nokta olan L2 yörüngesinde döneceği ifade edildi. Ayrıca, L2'de Dünya ile aynı doğrultuda Güneş'in yörüngesinde dönmenin, teleskobun araçlarını 'aşırı' soğuk tuttuğu ve her an gökyüzünü gözlemlemesi için olanak sağladığı belirtildi.‘Evine hoş geldin’Açıklamada NASA Yöneticisi Bill Nelson’un ifadelerine de yer verildi. ‘Webb, evine hoş geldin’ diyen Nelson, "Webb'in bugün L2'ye güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayan tüm sıkı çalışmaları için ekibe tebrikler. Evrenin gizemlerini ortaya çıkarmaya bir adım daha yaklaştık. Ve bu yaz Webb'in evrenle ilgili ilk yeni görüşlerini görmek için sabırsızlanıyorum!" ifadelerini kullandıÖte yandan, teleskobun optiklerinin titizlikle hizalanması için mühendislerin 'karmaşık' 3 aylık sürece başlayacakları ifade edilirken, Webb'in görevine başlaması için hazirana kadar enstrümanlarını kalibre edeceği ve soğumaya devam devam edeceği belirtildi.25 Aralık’ta Fransız Guyanası’ndan fırlatılmıştıJames Webb Uzay Teleskobu Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Limanı’ndan Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Ariane 5 roketiyle 25 Aralık 2021’te fırlatılmıştı.ESA’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, James Webb Uzay Teleskobu ‘şimdiye kadar uzaya fırlatılan en büyük, en güçlü teleskop’ olacak. Uluslararası iş birliğinin bir parçası olarak ESA, Ariane 5 fırlatma aracını kullanarak teleskobu fırlatma hizmetini sağladı. NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) arasındaki uluslararası bir ortaklık olan teleskobun, evrenle ilgili soruları yanıtlamak ve astronominin tüm alanlarında çığır açan keşifler yapmak için tasarlandığı ifade edilmişti.NASA’dan paylaşılan bilgiler göre, teleskop adını NASA ikinci yöneticisi olan ve Apollo’ya öncülük etmesiyle tanınan James E. Webb’den alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220105/james-webb-uzay-teleskobunun-gunes-kalkanlari-tamamen-acildi-1052430494.html
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james webb uzay teleskobu

James Webb Teleskobu, 1.5 milyon kilometre mesafedeki hedefine ulaştı

13:11 25.01.2022 (güncellendi: 13:20 25.01.2022)
© DHAJames Webb Uzay Teleskobu
James Webb Uzay Teleskobu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© DHA
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Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Limanı’ndan 25 Aralık 2021’de Ariane 5 roketiyle fırlatılan ve uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olduğu belirtilen James Webb Uzay Teleskobu hedefi ikinci Lagrange noktasına (L2) ulaştı.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’ndan (NASA) yapılan açıklamada, Webb'in, yörüngeye girmek üzere fırlatma sonrası son rota düzeltmesini tamamlamak için yerleşik roket iticilerini yaklaşık 5 dakika (297 saniye) ateşlediği ve Dünya’dan 1.5 milyon kilometre uzaklıkta olan L2 noktasına ulaştığı belirtildi.
Webb’in, tüm görevi boyunca Dünya ve Güneş'in yerçekimini dengeleyen uzayda bir nokta olan L2 yörüngesinde döneceği ifade edildi.
Ayrıca, L2'de Dünya ile aynı doğrultuda Güneş'in yörüngesinde dönmenin, teleskobun araçlarını 'aşırı' soğuk tuttuğu ve her an gökyüzünü gözlemlemesi için olanak sağladığı belirtildi.

‘Evine hoş geldin’

Açıklamada NASA Yöneticisi Bill Nelson’un ifadelerine de yer verildi. ‘Webb, evine hoş geldin’ diyen Nelson, "Webb'in bugün L2'ye güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayan tüm sıkı çalışmaları için ekibe tebrikler. Evrenin gizemlerini ortaya çıkarmaya bir adım daha yaklaştık. Ve bu yaz Webb'in evrenle ilgili ilk yeni görüşlerini görmek için sabırsızlanıyorum!" ifadelerini kullandı
Öte yandan, teleskobun optiklerinin titizlikle hizalanması için mühendislerin 'karmaşık' 3 aylık sürece başlayacakları ifade edilirken, Webb'in görevine başlaması için hazirana kadar enstrümanlarını kalibre edeceği ve soğumaya devam devam edeceği belirtildi.

25 Aralık’ta Fransız Guyanası’ndan fırlatılmıştı

James Webb Uzay Teleskobu Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Limanı’ndan Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Ariane 5 roketiyle 25 Aralık 2021’te fırlatılmıştı.
ESA’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, James Webb Uzay Teleskobu ‘şimdiye kadar uzaya fırlatılan en büyük, en güçlü teleskop’ olacak. Uluslararası iş birliğinin bir parçası olarak ESA, Ariane 5 fırlatma aracını kullanarak teleskobu fırlatma hizmetini sağladı. NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) arasındaki uluslararası bir ortaklık olan teleskobun, evrenle ilgili soruları yanıtlamak ve astronominin tüm alanlarında çığır açan keşifler yapmak için tasarlandığı ifade edilmişti.
NASA’dan paylaşılan bilgiler göre, teleskop adını NASA ikinci yöneticisi olan ve Apollo’ya öncülük etmesiyle tanınan James E. Webb’den alıyor.
James Webb Uzay Teleskobu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
YAŞAM
James Webb Uzay Teleskobu'nun güneş kalkanları tamamen açıldı
5 Ocak, 14:21
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