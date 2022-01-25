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https://tr.sputniknews.com/20220125/javier-bardem-daniel-craigin-dogum-gununde-bond-kizi-gibi-giyinip-pastadan-cikmis-1053117175.html
Javier Bardem, Daniel Craig'in doğum gününde 'Bond kızı' gibi giyinip pastadan çıkmış
Javier Bardem, Daniel Craig'in doğum gününde 'Bond kızı' gibi giyinip pastadan çıkmış
Oyuncu Javier Bardem, oyuncu arkadaşı Daniel Craig'le ortak kutladıkları doğum gününde 'Bond kızı' gibi giyinip pastadan çıkarak sürpriz yaptığını söyledi. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T18:56+0300
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dünya
daniel craig
kostüm
doğum günü
james bond
doğum günü partisi
javier bardem
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Variety'nin 'Actors on Actors' serisine konuşan Javier Bardem ve Daniel Craig, 2012'de Bond filmi Skyfall çekimlerine başlayan arkadaşlıklarını anlattı.Bir gün arayla olan doğum günlerini birlikte kutladıklarını söyleyen Javier Bardem, bir keresinde Craig'in doğum günü için 'Bond kızı gibi giyinerek pastadan çıktığını' söyledi. Bardem, "O gece Bond kızı olmam gerekiyordu ve aman Tanrım, öyleydim" ifadelerini kullandı.Craig ise, Bardem'in sürprizi karşısında çok şaşırdığını söyledi.Daha önce de Marilyn Monroe taklidi yaptığını söyleyen Bardem, "En iyi Marilyn Monroe taklidiyle 'Mutlu Yıllar Sana' şarkısını söyledim" dedi.
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daniel craig, kostüm, doğum günü, james bond, doğum günü partisi, javier bardem

Javier Bardem, Daniel Craig'in doğum gününde 'Bond kızı' gibi giyinip pastadan çıkmış

18:56 25.01.2022
© AAJavier Bardem
Javier Bardem - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA
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Oyuncu Javier Bardem, oyuncu arkadaşı Daniel Craig'le ortak kutladıkları doğum gününde 'Bond kızı' gibi giyinip pastadan çıkarak sürpriz yaptığını söyledi.
Variety'nin 'Actors on Actors' serisine konuşan Javier Bardem ve Daniel Craig, 2012'de Bond filmi Skyfall çekimlerine başlayan arkadaşlıklarını anlattı.
Bir gün arayla olan doğum günlerini birlikte kutladıklarını söyleyen Javier Bardem, bir keresinde Craig'in doğum günü için 'Bond kızı gibi giyinerek pastadan çıktığını' söyledi.
Bardem, "O gece Bond kızı olmam gerekiyordu ve aman Tanrım, öyleydim" ifadelerini kullandı.
Craig ise, Bardem'in sürprizi karşısında çok şaşırdığını söyledi.
Daha önce de Marilyn Monroe taklidi yaptığını söyleyen Bardem, "En iyi Marilyn Monroe taklidiyle 'Mutlu Yıllar Sana' şarkısını söyledim" dedi.
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