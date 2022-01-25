https://tr.sputniknews.com/20220125/javier-bardem-daniel-craigin-dogum-gununde-bond-kizi-gibi-giyinip-pastadan-cikmis-1053117175.html

Javier Bardem, Daniel Craig'in doğum gününde 'Bond kızı' gibi giyinip pastadan çıkmış

Javier Bardem, Daniel Craig'in doğum gününde 'Bond kızı' gibi giyinip pastadan çıkmış

Oyuncu Javier Bardem, oyuncu arkadaşı Daniel Craig'le ortak kutladıkları doğum gününde 'Bond kızı' gibi giyinip pastadan çıkarak sürpriz yaptığını söyledi. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T18:56+0300

2022-01-25T18:56+0300

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dünya

daniel craig

kostüm

doğum günü

james bond

doğum günü partisi

javier bardem

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Variety'nin 'Actors on Actors' serisine konuşan Javier Bardem ve Daniel Craig, 2012'de Bond filmi Skyfall çekimlerine başlayan arkadaşlıklarını anlattı.Bir gün arayla olan doğum günlerini birlikte kutladıklarını söyleyen Javier Bardem, bir keresinde Craig'in doğum günü için 'Bond kızı gibi giyinerek pastadan çıktığını' söyledi. Bardem, "O gece Bond kızı olmam gerekiyordu ve aman Tanrım, öyleydim" ifadelerini kullandı.Craig ise, Bardem'in sürprizi karşısında çok şaşırdığını söyledi.Daha önce de Marilyn Monroe taklidi yaptığını söyleyen Bardem, "En iyi Marilyn Monroe taklidiyle 'Mutlu Yıllar Sana' şarkısını söyledim" dedi.

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