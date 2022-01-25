https://tr.sputniknews.com/20220125/kadirov-rusya-her-yil-cecenistana-yaklasik-300-milyar-ruble-ayiriyor-1053125438.html

Kadirov: Rusya her yıl Çeçenistan'a yaklaşık 300 milyar ruble ayırıyor

Kadirov: Rusya her yıl Çeçenistan'a yaklaşık 300 milyar ruble ayırıyor

Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov, Rusya’nın her yıl federal bütçeden ülkeye yaklaşık 300 milyar ruble (3.798 milyar dolar)... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T23:56+0300

2022-01-25T23:56+0300

2022-01-25T23:57+0300

ramzan kadirov

dünya

rusya

çeçenistan

petrol

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Instagram’da canlı yayında konuşan Kadirov, “Rusya yıl içinde Çeçenistan Cumhuriyeti’nin halkı için 300 milyar ruble harcıyor” dedi.Eskiden Çeçenistan’ın ayrı bir devlet olarak var olamayacağını, bir ay bile dayanamayacağını düşündüğünü belirten Kadirov, herkesin ülkenin petrolü olduğunu söylediğini, ancak bunun doğru olmadığını ifade etti.Kadirov, “Ne gazımız var ne ışığımız ne de petrolümüz. Tüm bunlar uydurma. 7 yıldır arıyorum, ancak bir türlü petrol üretimi ve işlemesiyle uğraşacak tek bir yatırımcı bulamadım. Rusya olmadan yapamayız” dedi.Kadirov, Çeçenistan’ın petrol işlemek için fabrikalar inşa etmeye, petrol çıkarmak için alan ve fırsat sunmaya hazır olduğunu söyledi.Kadirov, “Bugün ülkemiz Rusya sayesinde yaşıyor, inşa ediyor ve gelişiyor” dedi.

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ramzan kadirov, rusya, çeçenistan, petrol