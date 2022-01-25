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https://tr.sputniknews.com/20220125/kahramanmaras-valiliginden-yogun-kar-uyarisi-zorunlu-olmadikca-trafige-cikmayin-1053119261.html
Kahramanmaraş Valiliği'nden yoğun kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
Kahramanmaraş Valiliği'nden yoğun kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
Kahramanmaraş Valiliği, akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiğini, bu nedenle vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları gerektiği... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T20:28+0300
2022-01-25T20:28+0300
türkiye
kahramanmaraş
kar yağışı
kar
kahramanmaraş valiliği
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Kahramanmaraş ve çevresinde bugün akşam saatlerinden itibaren görülecek yoğun kar yağışı gece boyunca etkisini sürdürecek.Başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Valilik de vatandaşları gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı:
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kahramanmaraş, kar yağışı, kar, kahramanmaraş valiliği

Kahramanmaraş Valiliği'nden yoğun kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

20:28 25.01.2022
© AAkar - kar yağışı
kar - kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA
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Kahramanmaraş Valiliği, akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiğini, bu nedenle vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları gerektiği konusunda uyardı.
Kahramanmaraş ve çevresinde bugün akşam saatlerinden itibaren görülecek yoğun kar yağışı gece boyunca etkisini sürdürecek.
Başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Valilik de vatandaşları gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı:
"Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın ise araçlarında mutlaka kış lastiği ve zincir gibi ekipmanları bulundurmaları hususu önem arz etmektedir."
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