https://tr.sputniknews.com/20220125/kahramanmaras-valiliginden-yogun-kar-uyarisi-zorunlu-olmadikca-trafige-cikmayin-1053119261.html

Kahramanmaraş Valiliği'nden yoğun kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

Kahramanmaraş Valiliği'nden yoğun kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

Kahramanmaraş Valiliği, akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiğini, bu nedenle vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları gerektiği... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T20:28+0300

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türkiye

kahramanmaraş

kar yağışı

kar

kahramanmaraş valiliği

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Kahramanmaraş ve çevresinde bugün akşam saatlerinden itibaren görülecek yoğun kar yağışı gece boyunca etkisini sürdürecek.Başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Valilik de vatandaşları gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı:

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