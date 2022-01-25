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Kamerun'la karşılaşan Komorlar'da kaleci krizi: Sol bek oyuncusu kaleye geçti
Kamerun'la karşılaşan Komorlar'da kaleci krizi: Sol bek oyuncusu kaleye geçti
Afrika Uluslar Kupası'nda ev sahibi Kamerun ile karşı karşıya gelen Komorlar'da; 2 kaleci Kovid-19, üçüncü kaleci ise sakat olunca kaleye sol bek oyuncusu... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T09:41+0300
2022-01-25T09:56+0300
spor
kamerun
komorlar
kaleci
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Afrika Uluslar Uluslar Kupası çeyrek finalinde Komorlar, Kamerun ile karşı karşıya geldi.Turnuvaya ilk kez katılan Komorlar, başkent Yaounde'deki Paul Biya Stadı'nda yapılan maça, asıl mevkisi kaleci olmayan bir oyuncuyla çıkmak zorunda kaldı.Boina'nın C Grubu'ndaki son maçta sakatlanması, Ahamada ve Ousseni'nin de Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle kaleyi, sol bek Alhadhur korudu.Kaleci forması giymek zorunda olan Alhadhur, 16 numara olan formanın üzerine bantla yazılmış 3 numaralı formayı giydi.Komorlar'ın stoperi Abdou'nun 7. dakikada kırmızı kart görmesiyle oyunun kontrolünü ele geçiren Kamerun, Ekambi'nin 29 ve Aboubakar'ın 70. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti.M'Changama, Komorlar'ın 81. dakikada kazandığı serbest vuruşta topu uzak mesafeden ağlarla buluşturdu ve farkı bire indirdi.Sonuncusu 2017'de olmak üzere kupayı 5 kez müzesine götüren Kamerun, sahadan 2-1 galip ayrılarak çeyrek finalde Gambiya ile eşleşti.
https://tr.sputniknews.com/20211218/komorlar-cumhurbaskani-assoumani-biz-daima-turkiyenin-yaninda-olacagiz-1051899111.html
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kamerun, komorlar, kaleci

Kamerun'la karşılaşan Komorlar'da kaleci krizi: Sol bek oyuncusu kaleye geçti

09:41 25.01.2022 (güncellendi: 09:56 25.01.2022)
© AAKamerun'la karşılaşan Komorlar'da kaleci krizi: Kaleye sol bek geçti
Kamerun'la karşılaşan Komorlar'da kaleci krizi: Kaleye sol bek geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA
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Afrika Uluslar Kupası'nda ev sahibi Kamerun ile karşı karşıya gelen Komorlar'da; 2 kaleci Kovid-19, üçüncü kaleci ise sakat olunca kaleye sol bek oyuncusu Chaker Alhadhur geçmek zorunda kaldı. Müsabakayı 2-1 kazanan Kamerun, Afrika Uluslar Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.
Afrika Uluslar Uluslar Kupası çeyrek finalinde Komorlar, Kamerun ile karşı karşıya geldi.
Turnuvaya ilk kez katılan Komorlar, başkent Yaounde'deki Paul Biya Stadı'nda yapılan maça, asıl mevkisi kaleci olmayan bir oyuncuyla çıkmak zorunda kaldı.
Boina'nın C Grubu'ndaki son maçta sakatlanması, Ahamada ve Ousseni'nin de Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle kaleyi, sol bek Alhadhur korudu.
Kaleci forması giymek zorunda olan Alhadhur, 16 numara olan formanın üzerine bantla yazılmış 3 numaralı formayı giydi.
Komorlar'ın stoperi Abdou'nun 7. dakikada kırmızı kart görmesiyle oyunun kontrolünü ele geçiren Kamerun, Ekambi'nin 29 ve Aboubakar'ın 70. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti.
M'Changama, Komorlar'ın 81. dakikada kazandığı serbest vuruşta topu uzak mesafeden ağlarla buluşturdu ve farkı bire indirdi.
Sonuncusu 2017'de olmak üzere kupayı 5 kez müzesine götüren Kamerun, sahadan 2-1 galip ayrılarak çeyrek finalde Gambiya ile eşleşti.
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