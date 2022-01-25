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Kar engeli nedeniyle 3 bin kişi AVM'de sabahladı
Kar engeli nedeniyle 3 bin kişi AVM'de sabahladı
İstanbul'u esir kar yağışına Başakşehir İkitelli'deki bir AVM'de yakalanan 3 bin kişi geceyi orada geçirdi. AVM'de sabahlayan kişilere çorba ve kumandaya... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T12:34+0300
2022-01-25T12:34+0300
türkiye
istanbul
başakşehir
kar
avm
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İstanbul'da yaşanan kar esaretine kimisi yolda kimisi ise AVM'de yakalandı. O sırada Başakşehir İkitelli'deki Mall of İstanbul ve yakınında bulunan çok sayıda vatandaş içeride mahsur kaldı. Aralarında turistlerin de bulunduğu 3 bin kişi AVM'de misafir edildi.Yeme içme alanları, koltuklar, mescitler sabaha kadar misafirlere tahsis edildi. Kızılay'ın da desteğiyle iki kez çorba ve kumanya dağıtımı yapıldı. Tüm otopark da doldu ve yaklaşık 90 aile araçlarında uyudu.
türkiye
istanbul
başakşehir
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istanbul, başakşehir, kar, avm

Kar engeli nedeniyle 3 bin kişi AVM'de sabahladı

12:34 25.01.2022
© İHAKar engeli nedeniyle 3 bin kişi AVM'de sabahladı
Kar engeli nedeniyle 3 bin kişi AVM'de sabahladı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© İHA
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İstanbul'u esir kar yağışına Başakşehir İkitelli'deki bir AVM'de yakalanan 3 bin kişi geceyi orada geçirdi. AVM'de sabahlayan kişilere çorba ve kumandaya dağıtımı yapıldı.
İstanbul'da yaşanan kar esaretine kimisi yolda kimisi ise AVM'de yakalandı. O sırada Başakşehir İkitelli'deki Mall of İstanbul ve yakınında bulunan çok sayıda vatandaş içeride mahsur kaldı. Aralarında turistlerin de bulunduğu 3 bin kişi AVM'de misafir edildi.
Yeme içme alanları, koltuklar, mescitler sabaha kadar misafirlere tahsis edildi. Kızılay'ın da desteğiyle iki kez çorba ve kumanya dağıtımı yapıldı. Tüm otopark da doldu ve yaklaşık 90 aile araçlarında uyudu.
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