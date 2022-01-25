https://tr.sputniknews.com/20220125/kar-engeli-nedeniyle-3-bin-kisi-avmde-sabahladi-1053101343.html

Kar engeli nedeniyle 3 bin kişi AVM'de sabahladı

Kar engeli nedeniyle 3 bin kişi AVM'de sabahladı

İstanbul'u esir kar yağışına Başakşehir İkitelli'deki bir AVM'de yakalanan 3 bin kişi geceyi orada geçirdi. AVM'de sabahlayan kişilere çorba ve kumandaya... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T12:34+0300

2022-01-25T12:34+0300

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türkiye

istanbul

başakşehir

kar

avm

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İstanbul'da yaşanan kar esaretine kimisi yolda kimisi ise AVM'de yakalandı. O sırada Başakşehir İkitelli'deki Mall of İstanbul ve yakınında bulunan çok sayıda vatandaş içeride mahsur kaldı. Aralarında turistlerin de bulunduğu 3 bin kişi AVM'de misafir edildi.Yeme içme alanları, koltuklar, mescitler sabaha kadar misafirlere tahsis edildi. Kızılay'ın da desteğiyle iki kez çorba ve kumanya dağıtımı yapıldı. Tüm otopark da doldu ve yaklaşık 90 aile araçlarında uyudu.

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istanbul

başakşehir

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istanbul, başakşehir, kar, avm