Kar nedeniyle yolda kalan Şafak Sezer: 21 saattir eve gidemiyorum

Dün, İstoç kavşağında yaklaşık 6 saattir trafikte kaldığını sosyal medya hesabından paylaşan ve yardım isteyen Şafak Sezer, son durumu hakkında bilgi verdi. TGRT Haber'e bağlanan Sezer, hala yolda olduğunu söyleyerek “Sabah bir televizyon programına katılmıştım. Ulaştırmadaki arkadaşlarımız bırakıyor bizi. O arkadaşım ve ben hala yoldayız. Hala bir yol arıyoruz. İstanbul’un genelinde değil ama Hadımköy tarafında tamamen her yer kilit, hiçbir yerden araba çıkmıyor. Eve gidemiyorum. 21 saattir yoldayım ben. 21 saattir evime gidemiyorum. Ben kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum” dedi.Şafak Sezer dün paylaştığı videoda, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" demişti.
İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren etkisi arttıran kar yağışı nedeniyle birçok vatandaş saatlerce kapanan yollarda kalarak zor anlar yaşadı. Yolda kalanlardan biri olan komedyen Şafak Sezer, 21 saattir yolda olduğunu söyleyerek “Kendimi hastaneye atacağım” dedi.
Dün, İstoç kavşağında yaklaşık 6 saattir trafikte kaldığını sosyal medya hesabından paylaşan ve yardım isteyen Şafak Sezer, son durumu hakkında bilgi verdi.
TGRT Haber'e bağlanan Sezer, hala yolda olduğunu söyleyerek “Sabah bir televizyon programına katılmıştım. Ulaştırmadaki arkadaşlarımız bırakıyor bizi. O arkadaşım ve ben hala yoldayız. Hala bir yol arıyoruz. İstanbul’un genelinde değil ama Hadımköy tarafında tamamen her yer kilit, hiçbir yerden araba çıkmıyor. Eve gidemiyorum. 21 saattir yoldayım ben. 21 saattir evime gidemiyorum. Ben kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum” dedi.
Şafak Sezer dün paylaştığı videoda, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" demişti.