Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220125/kar-nedeniyle-yolda-kalan-safak-sezer-21-saattir-eve-gidemiyorum-1053100491.html
Kar nedeniyle yolda kalan Şafak Sezer: 21 saattir eve gidemiyorum
Kar nedeniyle yolda kalan Şafak Sezer: 21 saattir eve gidemiyorum
İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren etkisi arttıran kar yağışı nedeniyle birçok vatandaş saatlerce kapanan yollarda kalarak zor anlar yaşadı. Yolda... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T12:08+0300
2022-01-25T12:08+0300
türkiye
kar
hadımköy
mahmutbey
şafak sezer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053089283_0:23:1000:586_1920x0_80_0_0_f98957c8ac83150a59b1c7088328a9a8.jpg
Dün, İstoç kavşağında yaklaşık 6 saattir trafikte kaldığını sosyal medya hesabından paylaşan ve yardım isteyen Şafak Sezer, son durumu hakkında bilgi verdi. TGRT Haber'e bağlanan Sezer, hala yolda olduğunu söyleyerek “Sabah bir televizyon programına katılmıştım. Ulaştırmadaki arkadaşlarımız bırakıyor bizi. O arkadaşım ve ben hala yoldayız. Hala bir yol arıyoruz. İstanbul’un genelinde değil ama Hadımköy tarafında tamamen her yer kilit, hiçbir yerden araba çıkmıyor. Eve gidemiyorum. 21 saattir yoldayım ben. 21 saattir evime gidemiyorum. Ben kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum” dedi.Şafak Sezer dün paylaştığı videoda, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" demişti.
türkiye
hadımköy
mahmutbey
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053089283_94:0:906:609_1920x0_80_0_0_8a098aca0f1d3adf457f4ee37b5ea7b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kar, hadımköy, mahmutbey, şafak sezer

Kar nedeniyle yolda kalan Şafak Sezer: 21 saattir eve gidemiyorum

12:08 25.01.2022
© Fotoğraf : Şafak Sezer / TwitterŞafak Sezer, kar
Şafak Sezer, kar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© Fotoğraf : Şafak Sezer / Twitter
Abone ol
İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren etkisi arttıran kar yağışı nedeniyle birçok vatandaş saatlerce kapanan yollarda kalarak zor anlar yaşadı. Yolda kalanlardan biri olan komedyen Şafak Sezer, 21 saattir yolda olduğunu söyleyerek “Kendimi hastaneye atacağım” dedi.
Dün, İstoç kavşağında yaklaşık 6 saattir trafikte kaldığını sosyal medya hesabından paylaşan ve yardım isteyen Şafak Sezer, son durumu hakkında bilgi verdi.
TGRT Haber'e bağlanan Sezer, hala yolda olduğunu söyleyerek “Sabah bir televizyon programına katılmıştım. Ulaştırmadaki arkadaşlarımız bırakıyor bizi. O arkadaşım ve ben hala yoldayız. Hala bir yol arıyoruz. İstanbul’un genelinde değil ama Hadımköy tarafında tamamen her yer kilit, hiçbir yerden araba çıkmıyor. Eve gidemiyorum. 21 saattir yoldayım ben. 21 saattir evime gidemiyorum. Ben kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum” dedi.
Şafak Sezer dün paylaştığı videoda, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" demişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce