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https://tr.sputniknews.com/20220125/kardan-adamlarla-cemaat-olusturdu-musalla-tasindaki-kardan-cenazenin-namazini-kildirdi-1053101481.html
Nasıl bilirdiniz bu kardan adamı?: Kardan cemaatle kardan cenazenin namazını kıldırdı
Nasıl bilirdiniz bu kardan adamı?: Kardan cemaatle kardan cenazenin namazını kıldırdı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kar yağışı sonrasında ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Kardan yaptığı cemaati fotoğraflayarak sosyal medyaya yükledi. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T12:34+0300
2022-01-25T12:34+0300
2022-01-25T12:42+0300
kardan adam
yaşam
cemaat
cenaze namazı
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Adapazarı Kayrancık Mahallesi’nde kar yağışı sonrasında bir vatandaş, cami bahçesinde kardan adamlar ile cemaat oluşturdu.Musalla taşına da kardan bir cenaze koyan vatandaş, fotoğrafladığı o anlar sosyal medya hesabından paylaştı. Kardan yapmış olduğu hoca, cemaat ve cenazeyi görenler ise şaşırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220120/kardan-2-metreden-uzun-kobra-yilani-yaptilar-1052933912.html
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kardan adam, cemaat, cenaze namazı
Nasıl bilirdiniz bu kardan adamı?: Kardan cemaatle kardan cenazenin namazını kıldırdı 12:34 25.01.2022 (güncellendi: 12:42 25.01.2022)
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kar yağışı sonrasında ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Kardan yaptığı cemaati fotoğraflayarak sosyal medyaya yükledi.
Adapazarı Kayrancık Mahallesi’nde kar yağışı sonrasında bir vatandaş,
cami bahçesinde kardan adamlar ile cemaat oluşturdu. Musalla taşına da kardan bir cenaze koyan vatandaş, fotoğrafladığı o anlar sosyal medya hesabından paylaştı.
Kardan yapmış olduğu hoca, cemaat ve cenazeyi görenler ise şaşırdı.