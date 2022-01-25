https://tr.sputniknews.com/20220125/kardan-adamlarla-cemaat-olusturdu-musalla-tasindaki-kardan-cenazenin-namazini-kildirdi-1053101481.html

Nasıl bilirdiniz bu kardan adamı?: Kardan cemaatle kardan cenazenin namazını kıldırdı

Nasıl bilirdiniz bu kardan adamı?: Kardan cemaatle kardan cenazenin namazını kıldırdı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kar yağışı sonrasında ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Kardan yaptığı cemaati fotoğraflayarak sosyal medyaya yükledi. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T12:34+0300

2022-01-25T12:34+0300

2022-01-25T12:42+0300

kardan adam

yaşam

cemaat

cenaze namazı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053101148_0:30:960:570_1920x0_80_0_0_c1d133c5cdfa655f0624796101e4e68f.jpg

Adapazarı Kayrancık Mahallesi’nde kar yağışı sonrasında bir vatandaş, cami bahçesinde kardan adamlar ile cemaat oluşturdu.Musalla taşına da kardan bir cenaze koyan vatandaş, fotoğrafladığı o anlar sosyal medya hesabından paylaştı. Kardan yapmış olduğu hoca, cemaat ve cenazeyi görenler ise şaşırdı.

https://tr.sputniknews.com/20220120/kardan-2-metreden-uzun-kobra-yilani-yaptilar-1052933912.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kardan adam, cemaat, cenaze namazı