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https://tr.sputniknews.com/20220125/kardan-adamlarla-cemaat-olusturdu-musalla-tasindaki-kardan-cenazenin-namazini-kildirdi-1053101481.html
Nasıl bilirdiniz bu kardan adamı?: Kardan cemaatle kardan cenazenin namazını kıldırdı
Nasıl bilirdiniz bu kardan adamı?: Kardan cemaatle kardan cenazenin namazını kıldırdı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kar yağışı sonrasında ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Kardan yaptığı cemaati fotoğraflayarak sosyal medyaya yükledi. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T12:34+0300
2022-01-25T12:42+0300
kardan adam
yaşam
cemaat
cenaze namazı
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Adapazarı Kayrancık Mahallesi’nde kar yağışı sonrasında bir vatandaş, cami bahçesinde kardan adamlar ile cemaat oluşturdu.Musalla taşına da kardan bir cenaze koyan vatandaş, fotoğrafladığı o anlar sosyal medya hesabından paylaştı. Kardan yapmış olduğu hoca, cemaat ve cenazeyi görenler ise şaşırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220120/kardan-2-metreden-uzun-kobra-yilani-yaptilar-1052933912.html
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kardan adam, cemaat, cenaze namazı

Nasıl bilirdiniz bu kardan adamı?: Kardan cemaatle kardan cenazenin namazını kıldırdı

12:34 25.01.2022 (güncellendi: 12:42 25.01.2022)
© İHASakarya, kardan cemaat, cenaze namazı
Sakarya, kardan cemaat, cenaze namazı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© İHA
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kar yağışı sonrasında ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Kardan yaptığı cemaati fotoğraflayarak sosyal medyaya yükledi.
Adapazarı Kayrancık Mahallesi’nde kar yağışı sonrasında bir vatandaş, cami bahçesinde kardan adamlar ile cemaat oluşturdu.
Musalla taşına da kardan bir cenaze koyan vatandaş, fotoğrafladığı o anlar sosyal medya hesabından paylaştı.
Kardan yapmış olduğu hoca, cemaat ve cenazeyi görenler ise şaşırdı.
Adıyaman, kardan kobra yılanı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
YAŞAM
Kardan 2 metreden uzun kobra yılanı yaptılar
20 Ocak, 13:00
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