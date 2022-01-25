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Kastamonu'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
Kastamonu'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
Kastamonu'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
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işid
kastamonu
gözaltı
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Kastamonu'da İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, kentte ikamet eden bazı yabancı uyrukluların Türkiye'ye gelmeden önce IŞİD için faaliyet gösterdiklerini tespit etti. Bu kapsamda, 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda IŞİD ile bağlantılı 7 yabancı uyruklu gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürülüğü'nden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
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işid, kastamonu, gözaltı

Kastamonu'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

20:03 25.01.2022
© İHA / VEDAT YUNUS İKİZOĞLUKastamonu'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© İHA / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU
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Kastamonu'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, kentte ikamet eden bazı yabancı uyrukluların Türkiye'ye gelmeden önce IŞİD için faaliyet gösterdiklerini tespit etti.
Bu kapsamda, 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda IŞİD ile bağlantılı 7 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürülüğü'nden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"İstihbarat ve TEM Şubelerimizin koordineli çalışmaları sonucunda İl Merkezinde 7 ayrı adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı 7 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı."
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