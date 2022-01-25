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Kastamonu'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
© İHA / VEDAT YUNUS İKİZOĞLUKastamonu'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
© İHA / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU
Kastamonu'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, kentte ikamet eden bazı yabancı uyrukluların Türkiye'ye gelmeden önce IŞİD için faaliyet gösterdiklerini tespit etti.
Bu kapsamda, 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda IŞİD ile bağlantılı 7 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürülüğü'nden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"İstihbarat ve TEM Şubelerimizin koordineli çalışmaları sonucunda İl Merkezinde 7 ayrı adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı 7 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı."
İstihbarat ve TEM Şubelerimizin koordineli çalışmaları sonucunda İl Merkezinde 7 ayrı adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı 7 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.#Kastamonu#TEM@TEMDairesi pic.twitter.com/s7JpGFBf72— Kastamonu Emniyet Müdürlüğü (@KastamonuEmniy1) January 25, 2022