https://tr.sputniknews.com/20220125/kastamonuda-isid-operasyonu-7-gozalti-1053118826.html

Kastamonu'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

Kastamonu'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

Kastamonu'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

işid

kastamonu

gözaltı

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Kastamonu'da İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, kentte ikamet eden bazı yabancı uyrukluların Türkiye'ye gelmeden önce IŞİD için faaliyet gösterdiklerini tespit etti. Bu kapsamda, 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda IŞİD ile bağlantılı 7 yabancı uyruklu gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürülüğü'nden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

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işid, kastamonu, gözaltı