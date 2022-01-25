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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/kazakistan-lideri-tokayev-yeni-ozel-harekat-olusturuyor-1053086817.html
Kazakistan lideri Tokayev yeni özel harekat oluşturuyor
Kazakistan lideri Tokayev yeni özel harekat oluşturuyor
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Tokayev, ülkede Özel Harekat Komutanlığı’nın oluşturulması kararını verdi. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T00:17+0300
2022-01-25T00:18+0300
kasım cömert tokayev
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
özel harekat
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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, “Kazakistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri’nin oluşturulması ilişkin” kararı imzaladı.Karar bağlamında, Özel Harekat Komutanı, içişleri bakan yardımcıları arasında yer alacak ve ordu kontrolü Devlet Başkanı’nın elinde olacak.Karardaki 5 maddeden üçü, “gizlilik” ve “idari kullanım için” ibarelerini taşıdığı için açıklanmadı.Devlet Başkanlığı Ofisi’nin açıklamasında, yeni Özel Harekat Kuvvetleri’nin önemli misyon taşıyacağı kaydedildi.
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kasım cömert tokayev, kazakistan, özel harekat

Kazakistan lideri Tokayev yeni özel harekat oluşturuyor

00:17 25.01.2022 (güncellendi: 00:18 25.01.2022)
© REUTERS / PRESIDENT OF KAZAKHSTAN WEBSITEKasım Comert Tokayev
Kasım Comert Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / PRESIDENT OF KAZAKHSTAN WEBSITE
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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Tokayev, ülkede Özel Harekat Komutanlığı’nın oluşturulması kararını verdi.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, “Kazakistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri’nin oluşturulması ilişkin” kararı imzaladı.
Karar bağlamında, Özel Harekat Komutanı, içişleri bakan yardımcıları arasında yer alacak ve ordu kontrolü Devlet Başkanı’nın elinde olacak.
Karardaki 5 maddeden üçü, “gizlilik” ve “idari kullanım için” ibarelerini taşıdığı için açıklanmadı.
Devlet Başkanlığı Ofisi’nin açıklamasında, yeni Özel Harekat Kuvvetleri’nin önemli misyon taşıyacağı kaydedildi.
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