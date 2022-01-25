Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a: Siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin, gerisi boş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, CHP'li belediye başkanlarına yönelik karalama yapıldığını belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu.Kılıçdaroğlu, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:Yavaş'tan yanıt: Tek amacımız eşit bir şekilde yaklaşarak hizmet etmek; hepsinin huzurunu sağlamakYavaş, Twitter üzerinden Kılıçdaroğlu'nun tweeti'ne yanıt verdi. Yavaş, yanıtında şunları yazdı:
CHP lideri Kılıçdaroğlu, devlet imkanlarının CHP'nin belediye başkanlarını karalamak için kullanıldığını söyleyerek, "Çünkü öncelikleri karalama! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş, Saray kadar bomboş!" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, CHP'li belediye başkanlarına yönelik karalama yapıldığını belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
Devlet imkanlarını belediye başkanlarımızı karalamak için kullananlar, sanayiye 3 gün elektrik veremiyor. Ülke 10 milyarlarca dolar zararda. Çünkü öncelikleri karalama! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş, Saray kadar bomboş!
Devlet imkanlarını belediye başkanlarımızı karalamak için kullananlar, sanayiye 3 gün elektrik veremiyor. Ülke 10 milyarlarca dolar zararda. Çünkü öncelikleri karalama! @ekrem_imamoglu ve @mansuryavas06, siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş, Saray kadar bomboş!
Yavaş'tan yanıt: Tek amacımız eşit bir şekilde yaklaşarak hizmet etmek; hepsinin huzurunu sağlamak
Yavaş, Twitter üzerinden Kılıçdaroğlu'nun tweeti'ne yanıt verdi. Yavaş, yanıtında şunları yazdı:
Sayın Genel Başkanım, Tek amacımız Ankara'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza ayrım gözetmeksizin, eşit bir şekilde yaklaşarak hizmet etmek; hepsinin huzurunu sağlamak. Kimse aç ve açıkta kalmasın, eğitimden mahrum hiçbir çocuk olmasın diye gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.
Sayın Genel Başkanım,
Tek amacımız Ankara'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza ayrım gözetmeksizin, eşit bir şekilde yaklaşarak hizmet etmek; hepsinin huzurunu sağlamak.
Kimse aç ve açıkta kalmasın, eğitimden mahrum hiçbir çocuk olmasın diye gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. https://t.co/fEoAeFNs8B