Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a: Siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin, gerisi boş

Sayın Genel Başkanım, Tek amacımız Ankara'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza ayrım gözetmeksizin, eşit bir şekilde yaklaşarak hizmet etmek; hepsinin huzurunu sağlamak. Kimse aç ve açıkta kalmasın, eğitimden mahrum hiçbir çocuk olmasın diye gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.