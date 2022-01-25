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Koronavirüs kısıtlamalarına Güney Kore usulü protesto
Koronavirüs kısıtlamalarına Güney Kore usulü protesto
Koronavirüsün Omicron varyantı sebebiyle sosyal mesafe kurallarının sıkılaştırılmasına rağmen günlük vaka sayılarının 8 bine çıktığı Güney Kore'de bir grup... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T14:46+0300
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dünya
güney kore
seul
protesto
saç
kısıtlama
koronavirüs
omicron
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фото, güney kore, seul, protesto, saç, kısıtlama, koronavirüs, omicron

Koronavirüs kısıtlamalarına Güney Kore usulü protesto

14:46 25.01.2022
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Koronavirüsün Omicron varyantı sebebiyle sosyal mesafe kurallarının sıkılaştırılmasına rağmen günlük vaka sayılarının 8 bine çıktığı Güney Kore'de bir grup işyeri sahibi, tedbirleri protesto için saçlarını kazıttı.
© REUTERS / KIM HONG-JI

Başkent Seul'deki Ulusal Meclis yakınında bir noktada toplanan göstericiler, ülkenin en köklü protesto biçimlerinden olan saç kazıtmaya başvururken gözyaşlarına hakim olamadı.

Başkent Seul&#x27;deki Ulusal Meclis yakınında bir noktada toplanan göstericiler, ülkenin en köklü protesto biçimlerinden olan saç kazıtmaya başvururken gözyaşlarına hakim olamadı. - Sputnik Türkiye
1/5
© REUTERS / KIM HONG-JI

Başkent Seul'deki Ulusal Meclis yakınında bir noktada toplanan göstericiler, ülkenin en köklü protesto biçimlerinden olan saç kazıtmaya başvururken gözyaşlarına hakim olamadı.

© REUTERS / KIM HONG-JI

Arkalarında ise üzerinde 'Kovid-19'un yol açtığı kayıpların asıl telafisi' yazılı pankartlar vardı.

Arkalarında ise üzerinde &#x27;Kovid-19&#x27;un yol açtığı kayıpların asıl telafisi&#x27; yazılı pankartlar vardı. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / KIM HONG-JI

Arkalarında ise üzerinde 'Kovid-19'un yol açtığı kayıpların asıl telafisi' yazılı pankartlar vardı.

© REUTERS / KIM HONG-JI

Ülkenin en büyük şehirlerinden liman kenti Busan'da yaşayan 51 yaşındaki bar işletmecisi Yang Hee-kyoung, "Kiramı ödeyemiyorum. Çalışanlarımı işten çıkarmak zorunda kaldım. Hayatım bitti. Bir uçurumun kenarında duruyorum, bir şeyler yapmalıyım" diyerek Kovid-19 kısıtlamalarını eleştirdi.

Ülkenin en büyük şehirlerinden liman kenti Busan&#x27;da yaşayan 51 yaşındaki bar işletmecisi Yang Hee-kyoung, &quot;Kiramı ödeyemiyorum. Çalışanlarımı işten çıkarmak zorunda kaldım. Hayatım bitti. Bir uçurumun kenarında duruyorum, bir şeyler yapmalıyım&quot; diyerek Kovid-19 kısıtlamalarını eleştirdi. - Sputnik Türkiye
3/5
© REUTERS / KIM HONG-JI

Ülkenin en büyük şehirlerinden liman kenti Busan'da yaşayan 51 yaşındaki bar işletmecisi Yang Hee-kyoung, "Kiramı ödeyemiyorum. Çalışanlarımı işten çıkarmak zorunda kaldım. Hayatım bitti. Bir uçurumun kenarında duruyorum, bir şeyler yapmalıyım" diyerek Kovid-19 kısıtlamalarını eleştirdi.

© REUTERS / KIM HONG-JI

Güney Kore’de saçları kazıtarak protestoda bulunmak bir hayli eski bir gelenek. Temeli Konfüçyüs öğretisine dayanan bu eylem tarihsel olarak ‘amaca bağlılığı’ da gösteriyor. Bu yöntem sadece siyasi görevde olanlar tarafından değil halk tarafından da muhalif tutumu göstermek için benimseniyor.

Güney Kore’de saçları kazıtarak protestoda bulunmak bir hayli eski bir gelenek. Temeli Konfüçyüs öğretisine dayanan bu eylem tarihsel olarak ‘amaca bağlılığı’ da gösteriyor. Bu yöntem sadece siyasi görevde olanlar tarafından değil halk tarafından da muhalif tutumu göstermek için benimseniyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© REUTERS / KIM HONG-JI

Güney Kore’de saçları kazıtarak protestoda bulunmak bir hayli eski bir gelenek. Temeli Konfüçyüs öğretisine dayanan bu eylem tarihsel olarak ‘amaca bağlılığı’ da gösteriyor. Bu yöntem sadece siyasi görevde olanlar tarafından değil halk tarafından da muhalif tutumu göstermek için benimseniyor.

© REUTERS / KIM HONG-JI

1960 ve 1970’li yıllarda askeri yönetim sırasında muhalifler de direniş sembolü olarak saçlarını kazıtıyordu. Yıllar içinde de hem aktivistler hem de politikacılar bu geleneği bozmadı. 2018 yılında tuvaletlere ve soyunma odalarına konulan gizli kameraları protesto eden kadınlar saçlarını kazıtmıştı.

1960 ve 1970’li yıllarda askeri yönetim sırasında muhalifler de direniş sembolü olarak saçlarını kazıtıyordu. Yıllar içinde de hem aktivistler hem de politikacılar bu geleneği bozmadı. 2018 yılında tuvaletlere ve soyunma odalarına konulan gizli kameraları protesto eden kadınlar saçlarını kazıtmıştı. - Sputnik Türkiye
5/5
© REUTERS / KIM HONG-JI

1960 ve 1970’li yıllarda askeri yönetim sırasında muhalifler de direniş sembolü olarak saçlarını kazıtıyordu. Yıllar içinde de hem aktivistler hem de politikacılar bu geleneği bozmadı. 2018 yılında tuvaletlere ve soyunma odalarına konulan gizli kameraları protesto eden kadınlar saçlarını kazıtmıştı.

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