Koronavirüs kısıtlamalarına Güney Kore usulü protesto

Başkent Seul'deki Ulusal Meclis yakınında bir noktada toplanan göstericiler, ülkenin en köklü protesto biçimlerinden olan saç kazıtmaya başvururken gözyaşlarına hakim olamadı.
Başkent Seul'deki Ulusal Meclis yakınında bir noktada toplanan göstericiler, ülkenin en köklü protesto biçimlerinden olan saç kazıtmaya başvururken gözyaşlarına hakim olamadı.
Arkalarında ise üzerinde 'Kovid-19'un yol açtığı kayıpların asıl telafisi' yazılı pankartlar vardı.
Arkalarında ise üzerinde 'Kovid-19'un yol açtığı kayıpların asıl telafisi' yazılı pankartlar vardı.
Ülkenin en büyük şehirlerinden liman kenti Busan'da yaşayan 51 yaşındaki bar işletmecisi Yang Hee-kyoung, "Kiramı ödeyemiyorum. Çalışanlarımı işten çıkarmak zorunda kaldım. Hayatım bitti. Bir uçurumun kenarında duruyorum, bir şeyler yapmalıyım" diyerek Kovid-19 kısıtlamalarını eleştirdi.
Ülkenin en büyük şehirlerinden liman kenti Busan'da yaşayan 51 yaşındaki bar işletmecisi Yang Hee-kyoung, "Kiramı ödeyemiyorum. Çalışanlarımı işten çıkarmak zorunda kaldım. Hayatım bitti. Bir uçurumun kenarında duruyorum, bir şeyler yapmalıyım" diyerek Kovid-19 kısıtlamalarını eleştirdi.
Güney Kore’de saçları kazıtarak protestoda bulunmak bir hayli eski bir gelenek. Temeli Konfüçyüs öğretisine dayanan bu eylem tarihsel olarak ‘amaca bağlılığı’ da gösteriyor. Bu yöntem sadece siyasi görevde olanlar tarafından değil halk tarafından da muhalif tutumu göstermek için benimseniyor.
Güney Kore’de saçları kazıtarak protestoda bulunmak bir hayli eski bir gelenek. Temeli Konfüçyüs öğretisine dayanan bu eylem tarihsel olarak ‘amaca bağlılığı’ da gösteriyor. Bu yöntem sadece siyasi görevde olanlar tarafından değil halk tarafından da muhalif tutumu göstermek için benimseniyor.
1960 ve 1970’li yıllarda askeri yönetim sırasında muhalifler de direniş sembolü olarak saçlarını kazıtıyordu. Yıllar içinde de hem aktivistler hem de politikacılar bu geleneği bozmadı. 2018 yılında tuvaletlere ve soyunma odalarına konulan gizli kameraları protesto eden kadınlar saçlarını kazıtmıştı.
1960 ve 1970’li yıllarda askeri yönetim sırasında muhalifler de direniş sembolü olarak saçlarını kazıtıyordu. Yıllar içinde de hem aktivistler hem de politikacılar bu geleneği bozmadı. 2018 yılında tuvaletlere ve soyunma odalarına konulan gizli kameraları protesto eden kadınlar saçlarını kazıtmıştı.