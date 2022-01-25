Koronavirüs kısıtlamalarına Güney Kore usulü protesto

Güney Kore’de saçları kazıtarak protestoda bulunmak bir hayli eski bir gelenek. Temeli Konfüçyüs öğretisine dayanan bu eylem tarihsel olarak ‘amaca bağlılığı’ da gösteriyor. Bu yöntem sadece siyasi görevde olanlar tarafından değil halk tarafından da muhalif tutumu göstermek için benimseniyor.