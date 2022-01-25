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Koronavirüs testi pozitif çıkan milli hentbolcu Alperen Arabacı ambulans uçakla İstanbul'a döndü
Koronavirüs testi pozitif çıkan milli hentbolcu Alperen Arabacı ambulans uçakla İstanbul'a döndü
Güney Kıbrıs'ta koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle kendisine tutulan evde karantinada kalan milli hentbolcu Alper Arabacı, Sağlık Bakanlığı'na ait... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T17:57+0300
2022-01-25T17:57+0300
ambulans uçak
spor
hentbol
güney kıbrıs
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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından yapılan açıklamada, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 1. Eleme Turu'nda Güney Kıbrıs ile deplasmanda oynanan karşılaşma öncesi koronavirüs testi pozitif çıkan A Milli Takım oyuncusu Alperen Arabacı, ambulans uçakla İstanbul'a döndü. THF'den konuya ilişkin paylaşılan açıklama şu şekilde: "Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla bugün İstanbul'a dönüş yapan ve sağlık durumu iyi olan Alperen Arabacı'ya acil şifalar dileriz. Oyuncumuzun Türkiye'ye dönüşü için büyük çaba gösteren Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkililerimize şükranlarımız sunar, Alperen Arabacı'ya karantina sürecinde desteğini hiç esirgemeyen kardeş ülke KKTC Hentbol Federasyonu ile Dışişleri Bakanlığı'na teşekkür ederiz."
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ambulans uçak, hentbol, güney kıbrıs

Koronavirüs testi pozitif çıkan milli hentbolcu Alperen Arabacı ambulans uçakla İstanbul'a döndü

17:57 25.01.2022
© İHA Alperen Arabacı
 Alperen Arabacı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© İHA
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Güney Kıbrıs'ta koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle kendisine tutulan evde karantinada kalan milli hentbolcu Alper Arabacı, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'a döndü.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından yapılan açıklamada, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 1. Eleme Turu'nda Güney Kıbrıs ile deplasmanda oynanan karşılaşma öncesi koronavirüs testi pozitif çıkan A Milli Takım oyuncusu Alperen Arabacı, ambulans uçakla İstanbul'a döndü.
THF'den konuya ilişkin paylaşılan açıklama şu şekilde:
"Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla bugün İstanbul'a dönüş yapan ve sağlık durumu iyi olan Alperen Arabacı'ya acil şifalar dileriz. Oyuncumuzun Türkiye'ye dönüşü için büyük çaba gösteren Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkililerimize şükranlarımız sunar, Alperen Arabacı'ya karantina sürecinde desteğini hiç esirgemeyen kardeş ülke KKTC Hentbol Federasyonu ile Dışişleri Bakanlığı'na teşekkür ederiz."
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