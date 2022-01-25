https://tr.sputniknews.com/20220125/koronavirus-testi-pozitif-cikan-milli-hentbolcu-alperen-arabaci-ambulans-ucakla-istanbula-dondu-1053114898.html

Koronavirüs testi pozitif çıkan milli hentbolcu Alperen Arabacı ambulans uçakla İstanbul'a döndü

Koronavirüs testi pozitif çıkan milli hentbolcu Alperen Arabacı ambulans uçakla İstanbul'a döndü

Güney Kıbrıs'ta koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle kendisine tutulan evde karantinada kalan milli hentbolcu Alper Arabacı, Sağlık Bakanlığı'na ait... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T17:57+0300

2022-01-25T17:57+0300

2022-01-25T17:57+0300

ambulans uçak

spor

hentbol

güney kıbrıs

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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından yapılan açıklamada, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 1. Eleme Turu'nda Güney Kıbrıs ile deplasmanda oynanan karşılaşma öncesi koronavirüs testi pozitif çıkan A Milli Takım oyuncusu Alperen Arabacı, ambulans uçakla İstanbul'a döndü. THF'den konuya ilişkin paylaşılan açıklama şu şekilde: "Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla bugün İstanbul'a dönüş yapan ve sağlık durumu iyi olan Alperen Arabacı'ya acil şifalar dileriz. Oyuncumuzun Türkiye'ye dönüşü için büyük çaba gösteren Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkililerimize şükranlarımız sunar, Alperen Arabacı'ya karantina sürecinde desteğini hiç esirgemeyen kardeş ülke KKTC Hentbol Federasyonu ile Dışişleri Bakanlığı'na teşekkür ederiz."

güney kıbrıs

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ambulans uçak, hentbol, güney kıbrıs