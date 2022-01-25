https://tr.sputniknews.com/20220125/kuzey-korenin-ocak-2022deki-besinci-fuze-denemesi-1053096641.html
Kuzey Kore'nin Ocak 2022'deki beşinci füze denemesi
Kuzey Kore'nin Ocak 2022'deki beşinci füze denemesi
Yeni yıla hipersonik ve balistik olduklarını söylediği dört füze denemesiyle giriş yapan Kuzey Kore'nin bu kez seyir füzeleriyle beşinci denemeyi... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T10:38+0300
2022-01-25T10:38+0300
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğu kıyısından seyir (cruise) füzeleri olduğu sanılan iki cisim fırlatıldığını duyurdu. Bu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore ve ABD ile görüşmeler durmuşken orduyu en son teknolojiyle destekleme sözü verdiği dönemde, 2022'nin 5. füze denemesi anlamına geliyor. Pyongyang'ın en az 2019'dan beri en sık ve yoğun füze fırlatma dönemine girmesi, BM Genel Sekreteri António Guterres'in 'derin endişe', ABD yönetiminin yeni yaptırımlar açıklamasına vesile oldu. 'Biden'ı müzakere masasına adım atmaya zorlamak için'Kore Savunma Analizleri Enstitüsü'nün askeri uzmanlarından Lee Sang-min, Kuzey Kore lideri Kim'in bu ayki füze volesinin jeopolitik baskı oluşturarak ABD Başkanı Joe Biden'ı masaya oturtacak yeni stratejiye zorlamayı amaçlıyor olabileceğini söyledi. Reuters'e konuşan Lee, "Seyir füzelerinin balistik füzelerden daha yavaş olduklarından daha az tehdit oluşturdukları kabul edilir, ancak hedefleri yüksek isabetle vurduklarından Kuzey Kore bunları geliştirmeye devam edecektir" dedi. BM'nin balistik ve nükleer silah denemeleri yapmasına getirdiği yasağı ihlal etmesi yüzünden sert yaptırımlar dayatılan, ancak seyir füzesi denemeleri herhangi bir yasakla karşı karşıya olmayan Pyongyang, müzakerelere açık olduğu, ama ABD ile bölgesel müttefiklerinin düşmanca politikaları ve askeri tatbikatları bırakması gerektiğini söylüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220117/kuzey-koreden-2022nin-4-fuze-denemesi-uluslararasi-toplumda-ne-mesaj-vermek-istiyor-sorusu-1052802351.html
https://tr.sputniknews.com/20211213/guney-kore-lideri-kore-savasinin-sona-erdigini-resmen-ilan-etmek-icin-prensipte-anlastik-1051728638.html
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kuzey kore, pyongyang, füze, deneme, cruise, seyir
Kuzey Kore'nin Ocak 2022'deki beşinci füze denemesi
10:38 25.01.2022 (güncellendi: 11:04 25.01.2022)
Yeni yıla hipersonik ve balistik olduklarını söylediği dört füze denemesiyle giriş yapan Kuzey Kore'nin bu kez seyir füzeleriyle beşinci denemeyi gerçekleştirdiği belirtildi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğu kıyısından seyir (cruise) füzeleri olduğu sanılan iki cisim fırlatıldığını duyurdu.
Bu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore ve ABD ile görüşmeler durmuşken orduyu en son teknolojiyle destekleme sözü verdiği dönemde, 2022'nin 5. füze denemesi anlamına geliyor.
Pyongyang'ın en az 2019'dan beri en sık ve yoğun füze fırlatma dönemine girmesi, BM Genel Sekreteri António Guterres'in 'derin endişe', ABD yönetiminin yeni yaptırımlar açıklamasına vesile oldu.
'Biden'ı müzakere masasına adım atmaya zorlamak için'
Kore Savunma Analizleri Enstitüsü'nün askeri uzmanlarından Lee Sang-min, Kuzey Kore lideri Kim'in bu ayki füze volesinin jeopolitik baskı oluşturarak ABD Başkanı Joe Biden'ı masaya oturtacak yeni stratejiye zorlamayı amaçlıyor olabileceğini söyledi. Reuters'e konuşan Lee, "Seyir füzelerinin balistik füzelerden daha yavaş olduklarından daha az tehdit oluşturdukları kabul edilir, ancak hedefleri yüksek isabetle vurduklarından Kuzey Kore bunları geliştirmeye devam edecektir" dedi.
BM'nin balistik ve nükleer silah denemeleri yapmasına getirdiği yasağı ihlal etmesi yüzünden sert yaptırımlar dayatılan, ancak seyir füzesi denemeleri herhangi bir yasakla karşı karşıya olmayan Pyongyang, müzakerelere açık olduğu, ama ABD ile bölgesel müttefiklerinin düşmanca politikaları ve askeri tatbikatları bırakması gerektiğini söylüyor.