https://tr.sputniknews.com/20220125/lukasenko-ne-ben-ne-de-kuvvet-komutanlarimiz-savas-istemiyor-1053119075.html

Lukaşenko: Ne ben ne de kuvvet komutanlarımız savaş istemiyor

Lukaşenko: Ne ben ne de kuvvet komutanlarımız savaş istemiyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ne kendisinin ne de ülkenin kuvvet komutanlarının savaş istemediğini belirtti. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

belarus

aleksandr lukaşenko

açıklama

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ne kendisinin ne de ülkenin kuvvet komutanlarının savaş istemediğini, ancak Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın başlangıcındaki deneyim göz önüne alınarak savaşa hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.Ulusal Bilimler Akademisi toplantısında konuşan Belarus lideri, “Beni sadece devlet başkanı olarak değil, aynı zamanda silahlı kuvvetlerden sorumlu kişi olarak da anlamanızı istiyorum. Ne ben ne de generallerimiz ve askeri komutanlarımızdan hiçbiri savaş istemiyor” dedi.Belarus’un savaşa hazılıklı olması gerektiğini kaydeden Lukaşenko, “Olayların her türlü gelişimine hazırlıklı olmalıyız. Anlamamız gerekiyor; bunun nedeni biz değiliz, 1812’deki Vatanseverlik Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda olduğu gibi” diye konuştu.Daha önce Lukaşenko, Belarus'un Rusya ile yapacağı 'Birlik Kararlılığı-2022' ortak tatbikatları sırasında ülkenin güneyine büyük bir askeri birliğin konuşlandıracağını duyurmuştu.Rusya ve Belarus tarafından yürütülen 'Birlik Kararlılığı-2022' ortak tatbikatlarının ikinci etabı 10-20 Şubat tarihleri arasında Belarus’ta yapılacak.

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belarus, aleksandr lukaşenko, açıklama