https://tr.sputniknews.com/20220125/magazanin-duvarini-kirip-yandaki-kuyumcu-dukkanina-giren-4-kisi-15-milyon-liralik-altin-caldi-1053116078.html

Mağazanın duvarını kırıp, yandaki kuyumcu dükkanına giren 4 kişi 1,5 milyon liralık altın çaldı

Mağazanın duvarını kırıp, yandaki kuyumcu dükkanına giren 4 kişi 1,5 milyon liralık altın çaldı

Gaziantep’te okulun bahçe duvarını delerek kuyumcunun yanındaki mağazaya giren hırsızlar, dükkanın lavabo duvarını kırarak kuyumcuya girdi. Soygunla 1,5 milyon... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T18:36+0300

2022-01-25T18:36+0300

2022-01-25T18:36+0300

kuyumcu

türkiye

gaziantep

soygun

duvar

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Cumhuriyet İlkokulu’nun bahçesine gelen 4 hırsız, bahçe duvarını kırarak kuyumcunun yan tarafındaki ayakkabı mağazasına girdi. Bu defa mağazanın lavabo duvarını kıran hırsızlar, İbrahim Halil İdiz’e ait kuyumcu dükkanına ulaştı.Kuyumcunun çelik kasasını patlatan hırsızlar, kasada bulunan 1,5 kilo altını çaldı. Yaklaşık 10 saat sonra 06.15 sıralarında girdikleri yoldan çıkan 4 hırsız, 1,5 kilo altınla kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde dükkanını açan kuyumcu İbrahim Halil İdiz, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Hırsızların girdiği kısımlardan parmak izi örnekleri alan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Hırsızların film gibi soygunu ayakkabı mağazasındaki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Duvarı kırarak mağazaya giren hırsızın kamerayı ayakkabı kutusu kapağıyla kapatması görüntülendi.Soygunla ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerinin 4 hırsızı yakalamak için çalışması sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220112/kuyumcunun-evine-girip-duvari-delerek-onun-bitisikteki-is-yerinden-altin-caldilar-1052673343.html

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