Memleket Partisi'nden İmamoğlu açıklaması: Sığ tartışmalara dahil olunması doğru bir tutum değildir

"Ülkemizin birçok bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımız büyük zorluklar yaşamaktadır. Kar yağışından olumsuz etkilenen tüm insanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef ülkemiz bugün geldiği noktada doğal afetlerle baş edebilme özelliğini kaybetmiştir. Ne yangını söndürebiliyoruz ne selde ne de karda vatandaşımızın çile çekmesini önleyebiliyoruz. Gaziantep’te yaşanan da doğal afettir; İstanbul’da yaşanan da doğal afettir” ifadelerine yer verildi ve “Meteoroloji günler öncesinden uyardı deniliyor. Meteorolojinin uyarıları sadece yerel yönetimler için mi? Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara-İstanbul yolu, Adana-Gaziantep yolu yerel yönetimlerin sorumluluk alanında mı?