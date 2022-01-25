Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220125/memleket-partisinden-imamoglu-aciklamasi--sig-tartismalara-dahil-olunmasi-dogru-bir-tutum-degildir-1053123439.html
Memleket Partisi'nden İmamoğlu açıklaması: Sığ tartışmalara dahil olunması doğru bir tutum değildir
Memleket Partisi'nden İmamoğlu açıklaması: Sığ tartışmalara dahil olunması doğru bir tutum değildir
Memleket Partili Derya Berktaş ve Mustafa Kemal Çiçek'in, İBB Başkanı İmamoğlu'nun yemek yediği restorandan fotoğrafını paylaşarak eleştirilerde bulunmasıyla... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T22:56+0300
2022-01-25T22:58+0300
memleket partisi
ibb
kar
ekrem imamoğlu
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1044526219_0:592:1537:1456_1920x0_80_0_0_582140283c64305d2f31c7ed6158429f.jpg
Memleket Partisi, İstanbul’da kar yağışı nedeniyle yaşanan zorluklar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimin hedef alınmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından 'Gündeme dair yaptığımız kamuoyu açıklamamız için 2 dakikanızı rica ediyoruz' başlıklı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Yürütülen sığ tartışmalara dahil olunması doğru bir tutum değil'Memleket Partisi'nin İstanbul İl Başkan Yardımcısı Derya Berktaş ve Disiplin Kurulu üyesi Mustafa Kemal Çiçek, söz konusu tartışmaya İmamoğlu'nu eleştirerek dahil olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220125/imamoglu-19-saatlik-mesaide-1-saatlik-yemek-molamin-neden-gundem-yapilmaya-calisildigi-malumdur-1053116883.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1044526219_0:448:1537:1600_1920x0_80_0_0_721e723076564581127fc9abf2777e6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
memleket partisi, ibb, kar, ekrem imamoğlu

Memleket Partisi'nden İmamoğlu açıklaması: Sığ tartışmalara dahil olunması doğru bir tutum değildir

22:56 25.01.2022 (güncellendi: 22:58 25.01.2022)
© Fotoğraf : TwitterMemleket Partisi Genel Merkezi - binası
Memleket Partisi Genel Merkezi - binası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Memleket Partili Derya Berktaş ve Mustafa Kemal Çiçek'in, İBB Başkanı İmamoğlu'nun yemek yediği restorandan fotoğrafını paylaşarak eleştirilerde bulunmasıyla ilgili partiden açıklama yapıldı. Açıklamada "Partimizin savunduğu etik değerler gereği sosyal medya üzerinden yürütülen sığ tartışmalara dahil olunması doğru bir tutum değildir' denildi.
Memleket Partisi, İstanbul’da kar yağışı nedeniyle yaşanan zorluklar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimin hedef alınmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından 'Gündeme dair yaptığımız kamuoyu açıklamamız için 2 dakikanızı rica ediyoruz' başlıklı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin birçok bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımız büyük zorluklar yaşamaktadır. Kar yağışından olumsuz etkilenen tüm insanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef ülkemiz bugün geldiği noktada doğal afetlerle baş edebilme özelliğini kaybetmiştir. Ne yangını söndürebiliyoruz ne selde ne de karda vatandaşımızın çile çekmesini önleyebiliyoruz. Gaziantep’te yaşanan da doğal afettir; İstanbul’da yaşanan da doğal afettir” ifadelerine yer verildi ve “Meteoroloji günler öncesinden uyardı deniliyor. Meteorolojinin uyarıları sadece yerel yönetimler için mi? Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara-İstanbul yolu, Adana-Gaziantep yolu yerel yönetimlerin sorumluluk alanında mı?

Bakanlar çok övünülen havalimanına inmek yerine kapatılan Atatürk Havalimanı’na inmişken, Kuzey Marmara Otoyolu kapanmış vatandaş yolda kalmışken, evine ulaşamayan insanlarımız çile içindeyken bu beceriksizliğin faturası bir restoran faturasıyla bir tutulmaya çalışılıyor.

'Yürütülen sığ tartışmalara dahil olunması doğru bir tutum değil'

Her ne kadar restoranda yemek yiyen belediye başkanına yönelik iddialar doğrulanmış olsa da Memleket Partimizin savunduğu etik değerler gereği sosyal medya üzerinden yürütülen sığ tartışmalara dahil olunması doğru bir tutum değildir.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
TÜRKİYE
İmamoğlu: 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur
18:47
Gerek sosyal medyada gerek sosyal yaşamda milletimizi kutuplaştıran bu linç kültürü doğruları, hataları ve bu hatalardan nasıl kurtulacağımızı değil küçük hesapları tartışma masasına getirmekten başka bir işe yaramıyor.
Her zaman doğruları söyleyen Memleket Partisi olarak diyoruz ki; merkezi yönetim de yerel yönetimler de İstanbul’da ve Gaziantep’te yaşanan doğal felakete sınıfta kalmıştır. Daha iyi bir yönetimi hak eden insanımız için var gücümüzle çalışmaya, eğip bükmeden doğruları söylemeye devam edeceğiz."
Memleket Partisi'nin İstanbul İl Başkan Yardımcısı Derya Berktaş ve Disiplin Kurulu üyesi Mustafa Kemal Çiçek, söz konusu tartışmaya İmamoğlu'nu eleştirerek dahil olmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce