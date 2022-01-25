Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220125/merkez-bankasinin-1-ay-vadeli-tl-uzlasmali-doviz-satim-ihalesine-300-bin-dolarlik-teklif-1053113040.html
Merkez Bankası'nın 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satım ihalesine 300 bin dolarlık teklif
Merkez Bankası'nın 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satım ihalesine 300 bin dolarlık teklif
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine düşük teklif geldi. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T16:55+0300
2022-01-25T16:55+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
tcmb
ekonomi
teklif
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052894893_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97185cfd9d344545ff107a96c4a3937c.jpg
TCMB'nin 100'er milyon dolarlık 1 ve 3 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz ihalelerinde toplam satış 700 bin dolarda kaldı. Merkez Bankası'nın 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satım ihalesine 300 bin dolar teklif geldi. Ortalama fiyat 13.72 lira olarak gerçekleşti.100 milyon dolarlık 3 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz ihalesinde ise teklif 400 bin dolar olarak kaydedildi.4, 11 ve 18 Ocak'ta yapılan 1 ay vadeli ihalelere de teklif gelmemişti. Böylelikle 1 ay vadeli ihalede ilk kez teklif geçilmiş oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220125/reel-kesim-guven-endeksi-ocakta-1095e-yukseldi-1053104040.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052894893_143:0:1103:720_1920x0_80_0_0_d55ef95ff981f35509ecbda23eff1e2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, tcmb, ekonomi, teklif

Merkez Bankası'nın 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satım ihalesine 300 bin dolarlık teklif

16:55 25.01.2022
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA
Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine düşük teklif geldi.
TCMB'nin 100'er milyon dolarlık 1 ve 3 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz ihalelerinde toplam satış 700 bin dolarda kaldı. Merkez Bankası'nın 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satım ihalesine 300 bin dolar teklif geldi. Ortalama fiyat 13.72 lira olarak gerçekleşti.
100 milyon dolarlık 3 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz ihalesinde ise teklif 400 bin dolar olarak kaydedildi.
4, 11 ve 18 Ocak'ta yapılan 1 ay vadeli ihalelere de teklif gelmemişti. Böylelikle 1 ay vadeli ihalede ilk kez teklif geçilmiş oldu.
tüketici, alışveriş, market - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
EKONOMİ
Reel kesim güven endeksi ocakta 109.5'e yükseldi
13:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce