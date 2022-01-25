https://tr.sputniknews.com/20220125/merkez-bankasinin-1-ay-vadeli-tl-uzlasmali-doviz-satim-ihalesine-300-bin-dolarlik-teklif-1053113040.html

Merkez Bankası'nın 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satım ihalesine 300 bin dolarlık teklif

Merkez Bankası'nın 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satım ihalesine 300 bin dolarlık teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine düşük teklif geldi. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T16:55+0300

2022-01-25T16:55+0300

2022-01-25T16:55+0300

ekonomi

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

merkez bankası

tcmb

ekonomi

teklif

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TCMB'nin 100'er milyon dolarlık 1 ve 3 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz ihalelerinde toplam satış 700 bin dolarda kaldı. Merkez Bankası'nın 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satım ihalesine 300 bin dolar teklif geldi. Ortalama fiyat 13.72 lira olarak gerçekleşti.100 milyon dolarlık 3 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz ihalesinde ise teklif 400 bin dolar olarak kaydedildi.4, 11 ve 18 Ocak'ta yapılan 1 ay vadeli ihalelere de teklif gelmemişti. Böylelikle 1 ay vadeli ihalede ilk kez teklif geçilmiş oldu.

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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, tcmb, ekonomi, teklif