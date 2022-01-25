Meteoroloji duyurdu: Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?

İstanbul'da geçtiğimiz hafta başlayan ve dün etkisini artıran kar yağışının perşembe gününden itibaren kenti terk etmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, İstanbul'da yarın ve perşembe günü kar yağışı devam edecek. Meteoroloji yarın için kuvvetli kar yağışı nedeniyle turuncu kod uyarısı yapmıştı. Kar yağışı yerini yağmura bırakacakKent genelinde cuma günü herhangi bir yağış beklenmezken hafta sonundan itibaren kar yağışı yerini yağmura bırakacak.Bu arada Meteoroloji, iç ve batı kesimlerde 6 ila 14 derece olmak üzere ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren batı kesimlerde artacağını açıkladı.
İstanbul'da geçen cuma günü başlayan ve dün öğleden sonra kuvvetlenen kar yağışı kenti olumsuz etkiledi. bu Yarın da devam etmesi beklenen karın perşembe gününden itibaren kenti terk etmesi öngörülüyor.
İstanbul'da geçtiğimiz hafta başlayan ve dün etkisini artıran kar yağışının perşembe gününden itibaren kenti terk etmesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, İstanbul'da yarın ve perşembe günü kar yağışı devam edecek. Meteoroloji yarın için kuvvetli kar yağışı nedeniyle turuncu kod uyarısı yapmıştı.
Kar yağışı yerini yağmura bırakacak
Kent genelinde cuma günü herhangi bir yağış beklenmezken hafta sonundan itibaren kar yağışı yerini yağmura bırakacak.
Bu arada Meteoroloji, iç ve batı kesimlerde 6 ila 14 derece olmak üzere ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren batı kesimlerde artacağını açıkladı.
Haftalık Hava Durumu (26 Ocak - 1 Şubat 2022) İç ve batı kesimlerde 6 ila 14 derece olmak üzere Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren batı kesimlerde artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/BiyJfoez8M