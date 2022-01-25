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https://tr.sputniknews.com/20220125/meteoroloji-duyurdu-kar-istanbulu-ne-zaman-terk-edecek-1053116473.html
Meteoroloji duyurdu: Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?
Meteoroloji duyurdu: Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?
İstanbul'da geçen cuma günü başlayan ve dün öğleden sonra kuvvetlenen kar yağışı kenti olumsuz etkiledi. bu Yarın da devam etmesi beklenen karın perşembe... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T18:39+0300
2022-01-25T18:39+0300
türkiye
istanbul
yağmur
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
kar
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İstanbul'da geçtiğimiz hafta başlayan ve dün etkisini artıran kar yağışının perşembe gününden itibaren kenti terk etmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, İstanbul'da yarın ve perşembe günü kar yağışı devam edecek. Meteoroloji yarın için kuvvetli kar yağışı nedeniyle turuncu kod uyarısı yapmıştı. Kar yağışı yerini yağmura bırakacakKent genelinde cuma günü herhangi bir yağış beklenmezken hafta sonundan itibaren kar yağışı yerini yağmura bırakacak.Bu arada Meteoroloji, iç ve batı kesimlerde 6 ila 14 derece olmak üzere ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren batı kesimlerde artacağını açıkladı.
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istanbul, yağmur, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, kar

Meteoroloji duyurdu: Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?

18:39 25.01.2022
© AA / Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul'da otogarlarda kar esareti
İstanbul'da otogarlarda kar esareti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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İstanbul'da geçen cuma günü başlayan ve dün öğleden sonra kuvvetlenen kar yağışı kenti olumsuz etkiledi. bu Yarın da devam etmesi beklenen karın perşembe gününden itibaren kenti terk etmesi öngörülüyor.
İstanbul'da geçtiğimiz hafta başlayan ve dün etkisini artıran kar yağışının perşembe gününden itibaren kenti terk etmesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, İstanbul'da yarın ve perşembe günü kar yağışı devam edecek. Meteoroloji yarın için kuvvetli kar yağışı nedeniyle turuncu kod uyarısı yapmıştı.

Kar yağışı yerini yağmura bırakacak

Kent genelinde cuma günü herhangi bir yağış beklenmezken hafta sonundan itibaren kar yağışı yerini yağmura bırakacak.
Bu arada Meteoroloji, iç ve batı kesimlerde 6 ila 14 derece olmak üzere ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren batı kesimlerde artacağını açıkladı.
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