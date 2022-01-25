https://tr.sputniknews.com/20220125/meteoroloji-duyurdu-kar-istanbulu-ne-zaman-terk-edecek-1053117353.html

Meteoroloji duyurdu: Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?

Meteoroloji duyurdu: Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?

İstanbul'da geçtiğimiz cuma günü başlayan ve dün öğleden sonra kuvvetlenen kar yağışı kenti olumsuz etkiledi. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?.. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T19:03+0300

2022-01-25T19:03+0300

2022-01-25T19:03+0300

türkiye

istanbul

kar yağışı

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İstanbul'da geçtiğimiz hafta başlayan ve dün etkisini artıran kar yağışının perşembe gününden itibaren kenti terk etmesi bekleniyor.Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, İstanbul'da yarın ve perşembe günü kar yağışı devam edecek.Meteoroloji yarın için kuvvetli kar yağışı nedeniyle turuncu kod uyarısı yapmıştı.Kar gidiyor, yağmur geliyorKent genelinde cuma günü herhangi bir yağış beklenmezken hafta sonundan itibaren kar yağışı yerini yağmura bırakacak.

türkiye

istanbul

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istanbul, kar yağışı