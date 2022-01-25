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MSB: Hadımköy'de mahsur kalanlar kışlada misafir edildi
MSB: Hadımköy'de mahsur kalanlar kışlada misafir edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy bölgesinde mahsur kalan 71 kişinin Hadımköy Kışla Komutanlığı'nda misafir... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T11:25+0300
2022-01-25T11:25+0300
türkiye
istanbul
türkiye
kar
hadımköy
kumanya
milli savunma bakanlığı (msb)
mahsur kalma
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy bölgesinde mahsur kalan 71 vatandaşımız Hadımköy Kışla Komutanlığımızda misafir edilmiştir. AFAD ile koordineli olarak kar temizliği ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere İstanbul Garnizon birliklerindeki iş makineleri hazırlanmış ayrıca 2, 3 ve 5'inci Kolordu Komutanlıklarımızdaki iş makinelerinin de İstanbul'a sevki için planlama yapılmıştır" denildi.
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istanbul, türkiye, kar, hadımköy, kumanya, milli savunma bakanlığı (msb), mahsur kalma

MSB: Hadımköy'de mahsur kalanlar kışlada misafir edildi

11:25 25.01.2022
© Fotoğraf : Twitter/MSBMSB: Hadımköy'de mahsur kalanlar kışlada misafir edildi
MSB: Hadımköy'de mahsur kalanlar kışlada misafir edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© Fotoğraf : Twitter/MSB
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy bölgesinde mahsur kalan 71 kişinin Hadımköy Kışla Komutanlığı'nda misafir edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy bölgesinde mahsur kalan 71 vatandaşımız Hadımköy Kışla Komutanlığımızda misafir edilmiştir. AFAD ile koordineli olarak kar temizliği ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere İstanbul Garnizon birliklerindeki iş makineleri hazırlanmış ayrıca 2, 3 ve 5'inci Kolordu Komutanlıklarımızdaki iş makinelerinin de İstanbul'a sevki için planlama yapılmıştır" denildi.
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