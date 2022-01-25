https://tr.sputniknews.com/20220125/msb-hadimkoyde-mahsur-kalanlar-kislada-misafir-edildi-1053098703.html

MSB: Hadımköy'de mahsur kalanlar kışlada misafir edildi

MSB: Hadımköy'de mahsur kalanlar kışlada misafir edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy bölgesinde mahsur kalan 71 kişinin Hadımköy Kışla Komutanlığı'nda misafir... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T11:25+0300

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türkiye

istanbul

türkiye

kar

hadımköy

kumanya

milli savunma bakanlığı (msb)

mahsur kalma

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy bölgesinde mahsur kalan 71 vatandaşımız Hadımköy Kışla Komutanlığımızda misafir edilmiştir. AFAD ile koordineli olarak kar temizliği ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere İstanbul Garnizon birliklerindeki iş makineleri hazırlanmış ayrıca 2, 3 ve 5'inci Kolordu Komutanlıklarımızdaki iş makinelerinin de İstanbul'a sevki için planlama yapılmıştır" denildi.

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hadımköy

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istanbul, türkiye, kar, hadımköy, kumanya, milli savunma bakanlığı (msb), mahsur kalma