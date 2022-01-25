https://tr.sputniknews.com/20220125/muglada-yogun-kar-yagisi-ve-buzlanma-nedeniyle-yollar-kapandi-1053092291.html

Muğla'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollar kapandı

Muğla'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollar kapandı

Muğla'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T05:33+0300

2022-01-25T05:33+0300

2022-01-25T05:33+0300

türkiye

muğla

kar yağışı

yol

ulaşım

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Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipinin etkisini artırması nedeniyle Muğla-Ula kara yolu ile Muğla-Yatağan kara yolunda zincirleme kazalar meydana geldi. Bölgede ekipler tarafından kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıldı.Kar yağışının etkisini artırması ve buzlanma nedeniyle bölge trafik ekipleri tarafından Muğla-Denizli ve Muğla-Antalya kara yolunda tüm araç geçişlerinin durdurulmasının ardından kara yolları ve belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Akyaka Sakar Geçidi'nde de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.Kapanan yolları trafiğe açabilmek için gece saatlerinde başlayan kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.Araç geçişlerine izin verilmediği için bu güzergahı kullanana şehirler arası otobüsler ile çok sayıda kamyon ve araç Menteşe ilçesindeki benzinlikler ile tesislerde beklemeye başladı.Menteşe ilçesinde ise ekiplerin kar kürüme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.Öte yandan Muğla'nın ilçelerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220125/icisleri-bakani-soylu-ile-ulastirma-ve-altyapi-bakani-karaismailoglu-istanbula-geldi-1053091305.html

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muğla, kar yağışı, yol, ulaşım