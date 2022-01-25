Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220125/nijeryada-alkol-orani-yuzde-30u-gecen-ickilere-yasak-1053090675.html
Nijerya'da alkol oranı yüzde 30'u geçen içkilere yasak
Nijerya'da alkol oranı yüzde 30'u geçen içkilere yasak
Nijerya Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi, alkol oranı yüzde 30'un üzerindeki içeceklerin satışını yasakladı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T02:55+0300
2022-01-25T02:55+0300
yaşam
nijerya
alkol
içki
yasak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103397/17/1033971707_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_a292dc1251af668d5d6bfab374b0cbc9.jpg
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da alkol oranı yüzde 30'un üzerinde olan içeceklerin satışı ve üretimi yasaklandı.Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC) Direktörü Mojisola Adeyeye, yaptığı açıklamada, ülkede alkollü içeceklerin tüketimine karşı yeni düzenlemeler yapıldığını belirtti.Ülkede alkol oranı yüzde 30'un üzerindeki içeceklerin satışının yasaklandığını aktaran Adeyeye, torbacık alkollü içeceklerin üretiminin de yasaklandığını ifade etti.Adeyeye, kararın NAFDAC'ın Federal Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu (FCCPC) ile Gıda, İçecek ve Tütün Derneği ile yaptığı uzun görüşmenin sonucunda alındığını aktardı.
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103397/17/1033971707_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_febc48e5be67579c87c62c74b5598b1a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nijerya, alkol, içki, yasak

Nijerya'da alkol oranı yüzde 30'u geçen içkilere yasak

02:55 25.01.2022
© REUTERS / Bryan WoolstonViski
Viski - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Bryan Woolston
Abone ol
Nijerya Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi, alkol oranı yüzde 30'un üzerindeki içeceklerin satışını yasakladı.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da alkol oranı yüzde 30'un üzerinde olan içeceklerin satışı ve üretimi yasaklandı.
Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC) Direktörü Mojisola Adeyeye, yaptığı açıklamada, ülkede alkollü içeceklerin tüketimine karşı yeni düzenlemeler yapıldığını belirtti.
Ülkede alkol oranı yüzde 30'un üzerindeki içeceklerin satışının yasaklandığını aktaran Adeyeye, torbacık alkollü içeceklerin üretiminin de yasaklandığını ifade etti.
Adeyeye, kararın NAFDAC'ın Federal Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu (FCCPC) ile Gıda, İçecek ve Tütün Derneği ile yaptığı uzun görüşmenin sonucunda alındığını aktardı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce