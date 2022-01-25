https://tr.sputniknews.com/20220125/nijeryada-alkol-orani-yuzde-30u-gecen-ickilere-yasak-1053090675.html

Nijerya'da alkol oranı yüzde 30'u geçen içkilere yasak

Nijerya'da alkol oranı yüzde 30'u geçen içkilere yasak

Nijerya Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi, alkol oranı yüzde 30'un üzerindeki içeceklerin satışını yasakladı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T02:55+0300

2022-01-25T02:55+0300

2022-01-25T02:55+0300

yaşam

nijerya

alkol

içki

yasak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103397/17/1033971707_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_a292dc1251af668d5d6bfab374b0cbc9.jpg

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da alkol oranı yüzde 30'un üzerinde olan içeceklerin satışı ve üretimi yasaklandı.Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC) Direktörü Mojisola Adeyeye, yaptığı açıklamada, ülkede alkollü içeceklerin tüketimine karşı yeni düzenlemeler yapıldığını belirtti.Ülkede alkol oranı yüzde 30'un üzerindeki içeceklerin satışının yasaklandığını aktaran Adeyeye, torbacık alkollü içeceklerin üretiminin de yasaklandığını ifade etti.Adeyeye, kararın NAFDAC'ın Federal Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu (FCCPC) ile Gıda, İçecek ve Tütün Derneği ile yaptığı uzun görüşmenin sonucunda alındığını aktardı.

nijerya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nijerya, alkol, içki, yasak