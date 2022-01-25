Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220125/once-kadin-memura-hakaret-etti-ardindan-tartismayi-ayirmaya-calisan-memura-kafa-atti-1053120350.html
Önce kadın memura hakaret etti, ardından tartışmayı ayırmaya çalışan memura kafa attı
Önce kadın memura hakaret etti, ardından tartışmayı ayırmaya çalışan memura kafa attı
Tekirdağ'da nüfus müdürlüğünde sürücü belgesiyle ilgili işlem yapmaya gelen E.C., önce görevli kadın memura hakaretler etti, ardından müdahale eden başka bir... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T20:58+0300
2022-01-25T20:58+0300
türkiye
tekirdağ
devlet
memur
kavga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053120324_57:0:1236:663_1920x0_80_0_0_e0e2264482ec05264dbf3c668ae7a65a.jpg
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, sürücü belgesiyle ilgili yaşanan bir sıkıntı nedeniyle Çerkezköy İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne müracaat eden E.C. isimli vatandaş, görevli kadın memura bir anda hakaretler savurmaya başladı.Çıkan gürültü ve arbede nedeniyle diğer görevli memur olay yerinde vatandaşı sakinleştirmeye çalıştı.Kafa atıp darbetti Sakinleşmek yerine daha çok küfür ve hakaret eden vatandaş bir anda kendisini sakinleştirmeye çalışan memurun boynuna sarıldı, görevli memura kafa atarak darbetti. Diğer vatandaşlar ve müdürlük personelleri durumu ayırmaya çalıştı.Yaralı memur tedaviye alındıOlay yerine intikal eden polis ekipleri, E.C.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Görevli memur C.K. da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.'Yarın serbest bırakılırım'Dışarı çıkarılırken hakaret ve küfürlere devam eden şahıs, “Dünkü mahkumum yarın serbest bırakılırım, bunun yarını da var.” diyerek tehditlerine devam etti.
türkiye
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053120324_204:0:1088:663_1920x0_80_0_0_482d56252e6ace8d4aea4d36064ce0b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tekirdağ, devlet, memur, kavga

Önce kadın memura hakaret etti, ardından tartışmayı ayırmaya çalışan memura kafa attı

20:58 25.01.2022
© İHA / HÜSEYİN GÖKÇELİ-AW527536Önce kadın memura hakaret etti, tartışmayı ayırmaya çalışan memura kafa attı
Önce kadın memura hakaret etti, tartışmayı ayırmaya çalışan memura kafa attı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© İHA / HÜSEYİN GÖKÇELİ-AW527536
Abone ol
Tekirdağ'da nüfus müdürlüğünde sürücü belgesiyle ilgili işlem yapmaya gelen E.C., önce görevli kadın memura hakaretler etti, ardından müdahale eden başka bir memuru darbetti.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, sürücü belgesiyle ilgili yaşanan bir sıkıntı nedeniyle Çerkezköy İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne müracaat eden E.C. isimli vatandaş, görevli kadın memura bir anda hakaretler savurmaya başladı.
Çıkan gürültü ve arbede nedeniyle diğer görevli memur olay yerinde vatandaşı sakinleştirmeye çalıştı.

Kafa atıp darbetti

Sakinleşmek yerine daha çok küfür ve hakaret eden vatandaş bir anda kendisini sakinleştirmeye çalışan memurun boynuna sarıldı, görevli memura kafa atarak darbetti. Diğer vatandaşlar ve müdürlük personelleri durumu ayırmaya çalıştı.

Yaralı memur tedaviye alındı

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, E.C.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Görevli memur C.K. da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

'Yarın serbest bırakılırım'

Dışarı çıkarılırken hakaret ve küfürlere devam eden şahıs, “Dünkü mahkumum yarın serbest bırakılırım, bunun yarını da var.” diyerek tehditlerine devam etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce