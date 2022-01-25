https://tr.sputniknews.com/20220125/ozel-araclarin-trafige-cikisi-yasaklandi-1053092688.html

Vali Yerlikaya: Özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

Vali Yerlikaya: Özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkışının yasaklandığını açıkladı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

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ali yerlikaya

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Yerlikaya, şehirde olumsuz hava koşullarının devam ettiğini, Bu nedenle; bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Twitter'dan paylaşım yapan Yerlikaya ayrıca, Anadolu ve Trakya istikametinden İstanbul'a araç girişi kısıtlamasının devam edeceğini belirtti. Yerlikaya ayrıca, yaptığı bir önceki paylaşımda "Saat 05.30 itibarıyla; yolda mahsur kalan 5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ederken; 3 bin 180 hemşehrimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ali yerlikaya