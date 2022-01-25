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Vali Yerlikaya: Özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
Vali Yerlikaya: Özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkışının yasaklandığını açıkladı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T06:13+0300
2022-01-25T06:28+0300
ali yerlikaya
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Yerlikaya, şehirde olumsuz hava koşullarının devam ettiğini, Bu nedenle; bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Twitter'dan paylaşım yapan Yerlikaya ayrıca, Anadolu ve Trakya istikametinden İstanbul'a araç girişi kısıtlamasının devam edeceğini belirtti. Yerlikaya ayrıca, yaptığı bir önceki paylaşımda "Saat 05.30 itibarıyla; yolda mahsur kalan 5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ederken; 3 bin 180 hemşehrimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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ali yerlikaya

Vali Yerlikaya: Özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

06:13 25.01.2022 (güncellendi: 06:28 25.01.2022)
© AAİstanbul'da kar
İstanbul'da kar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkışının yasaklandığını açıkladı.
Yerlikaya, şehirde olumsuz hava koşullarının devam ettiğini, Bu nedenle; bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.
Twitter'dan paylaşım yapan Yerlikaya ayrıca, Anadolu ve Trakya istikametinden İstanbul'a araç girişi kısıtlamasının devam edeceğini belirtti.
Yerlikaya ayrıca, yaptığı bir önceki paylaşımda "Saat 05.30 itibarıyla; yolda mahsur kalan 5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ederken; 3 bin 180 hemşehrimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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