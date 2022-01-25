Vali Yerlikaya: Özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
06:13 25.01.2022 (güncellendi: 06:28 25.01.2022)
© AAİstanbul'da kar
© AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkışının yasaklandığını açıkladı.
Yerlikaya, şehirde olumsuz hava koşullarının devam ettiğini, Bu nedenle; bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.
Twitter'dan paylaşım yapan Yerlikaya ayrıca, Anadolu ve Trakya istikametinden İstanbul'a araç girişi kısıtlamasının devam edeceğini belirtti.
Saygıdeğer İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2022
⚠️Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir.❄️🌨
📍Bu nedenle;
⏰Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.❗️
👇🏻 pic.twitter.com/tC2gyAUwB1
Yerlikaya ayrıca, yaptığı bir önceki paylaşımda "Saat 05.30 itibarıyla; yolda mahsur kalan 5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ederken; 3 bin 180 hemşehrimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Kıymetli İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2022
⏰Saat 05.30 itibarıyla;
📍Yolda mahsur kalan
5️⃣.0️⃣5️⃣7️⃣hemşehrimizi tahliye ederken;
3️⃣.1️⃣8️⃣0️⃣ hemşehrimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik.
Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor.❄️🌨#kar#İstanbul pic.twitter.com/7suu11VQpv