https://tr.sputniknews.com/20220125/papa-16-benedikt-cocuk-tacizi-davasinda-yanlis-beyanda-bulundugunu-kabul-etti-bu-hatayi-affedin-1053095639.html

Papa 16. Benedict, çocuk tacizi davasında yanlış beyanda bulunduğunu kabul etti: 'Bu hatayı affedin'

Papa 16. Benedict, çocuk tacizi davasında yanlış beyanda bulunduğunu kabul etti: 'Bu hatayı affedin'

Katolik dünyasının önceki ruhani lideri ve Emerit Papa 16. Benedict, Alman Katolik Kilisesi'nde çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismar davasıyla ilgili... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T10:08+0300

2022-01-25T10:08+0300

2022-01-25T10:11+0300

dünya

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kilise

papa 16. benedict

münih

istismar

taciz

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suç

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1977-1982 arasında Münih Başpiskoposu olarak görev yapan ve gerçek ismi Joseph Ratzinger olan 16. Benedict, Katolik Haber Ajansı'na (KNA) açıklamada bulundu.20 Ocak'ta açıklanan raporun ardından özel sekreteri Georg Gänswein aracılığıyla açıklama yapan 16. Benedict, ifadelerinin nesnel olarak yanlış olduğunu kabul etti ve "Bu hatayı affedin" ifadesini kullandı.Açıklamada, 16. Benedict'in beyanının kötü niyetle yapılmadığı, ifadesi hazırlanırken yapılan bir hatadan kaynaklandığı belirtilerek, kendisinin bu hatadan dolayı çok üzülüp özür dilediği kaydedildi.Papa 16. Benedict'in 1980'de Başpiskopos olarak çalışırken, çocuklarla ilgili birden fazla cinsel tacizle suçlanan bir rahiple ilgili toplantıya katıldığı ve bilgilendirildiği halde bir eylemde bulunmadığı öne sürülüyor.Münih ve Freising Başpiskoposluğu'nda istismar olaylarına ilişkin yapılan açıklamada, 94 yaşındaki 16. Benedict'i kendi dönenimde tacizle suçlanan din adamlarıyla ilgili işlem yapmamakla suçlanmış ve bu iddiaları reddetmişti. Ancak uzmanlar bunu inandırıcı bulmadıklarını rapor etmişlerdi.Vatikan'da yaşayan 94 yaşındaki Benedict, 2013 yılında papalıktan istifa etmişti.497 taciz vakasıMünih'teki bir hukuk firmasının uzmanlarınca hazırlanan raporda 1945-2019 yılları arasında kilisede 497 taciz vakası yaşandığı, taciz iddialarına rağmen rahip ve diyakozların kilisede görev yapmasına izin verildiği belirtildi. Rapora göre mağdurların 247'sini erkek, 182'sini kız çocuklar oluştururken, 68 çocuğun ise kimliği bilinmiyor. Olaydan etkilenen erkek çocukların yüzde 60'ını ise 8-14 yaşlarındaki çocuklar oluşturuyor.Uzmanlara göre suçlamalarla bağlantılı 173'ü rahip ve 9'u diyakoz olmak üzere 235 fail olduğu belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220120/munih-katolik-kilisesindeki-cocuk-istismari-raporu-papa-16-benedict-sessiz-kalip-harekete-gecmedi-1052951094.html

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almanya, cinsel taciz, kilise, papa 16. benedict, münih, istismar, taciz, itiraf, suç, başpiskopos