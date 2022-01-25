Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220125/papa-16-benedikt-cocuk-tacizi-davasinda-yanlis-beyanda-bulundugunu-kabul-etti-bu-hatayi-affedin-1053095639.html
Papa 16. Benedict, çocuk tacizi davasında yanlış beyanda bulunduğunu kabul etti: 'Bu hatayı affedin'
Papa 16. Benedict, çocuk tacizi davasında yanlış beyanda bulunduğunu kabul etti: 'Bu hatayı affedin'
Katolik dünyasının önceki ruhani lideri ve Emerit Papa 16. Benedict, Alman Katolik Kilisesi'nde çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismar davasıyla ilgili... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T10:08+0300
2022-01-25T10:11+0300
dünya
almanya
cinsel taciz
kilise
papa 16. benedict
münih
istismar
taciz
itiraf
suç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053095835_0:0:976:549_1920x0_80_0_0_3c65b0afca3007fb39206ffc4baeb3ce.jpg
1977-1982 arasında Münih Başpiskoposu olarak görev yapan ve gerçek ismi Joseph Ratzinger olan 16. Benedict, Katolik Haber Ajansı'na (KNA) açıklamada bulundu.20 Ocak'ta açıklanan raporun ardından özel sekreteri Georg Gänswein aracılığıyla açıklama yapan 16. Benedict, ifadelerinin nesnel olarak yanlış olduğunu kabul etti ve "Bu hatayı affedin" ifadesini kullandı.Açıklamada, 16. Benedict'in beyanının kötü niyetle yapılmadığı, ifadesi hazırlanırken yapılan bir hatadan kaynaklandığı belirtilerek, kendisinin bu hatadan dolayı çok üzülüp özür dilediği kaydedildi.Papa 16. Benedict'in 1980'de Başpiskopos olarak çalışırken, çocuklarla ilgili birden fazla cinsel tacizle suçlanan bir rahiple ilgili toplantıya katıldığı ve bilgilendirildiği halde bir eylemde bulunmadığı öne sürülüyor.Münih ve Freising Başpiskoposluğu'nda istismar olaylarına ilişkin yapılan açıklamada, 94 yaşındaki 16. Benedict'i kendi dönenimde tacizle suçlanan din adamlarıyla ilgili işlem yapmamakla suçlanmış ve bu iddiaları reddetmişti. Ancak uzmanlar bunu inandırıcı bulmadıklarını rapor etmişlerdi.Vatikan'da yaşayan 94 yaşındaki Benedict, 2013 yılında papalıktan istifa etmişti.497 taciz vakasıMünih'teki bir hukuk firmasının uzmanlarınca hazırlanan raporda 1945-2019 yılları arasında kilisede 497 taciz vakası yaşandığı, taciz iddialarına rağmen rahip ve diyakozların kilisede görev yapmasına izin verildiği belirtildi. Rapora göre mağdurların 247'sini erkek, 182'sini kız çocuklar oluştururken, 68 çocuğun ise kimliği bilinmiyor. Olaydan etkilenen erkek çocukların yüzde 60'ını ise 8-14 yaşlarındaki çocuklar oluşturuyor.Uzmanlara göre suçlamalarla bağlantılı 173'ü rahip ve 9'u diyakoz olmak üzere 235 fail olduğu belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220120/munih-katolik-kilisesindeki-cocuk-istismari-raporu-papa-16-benedict-sessiz-kalip-harekete-gecmedi-1052951094.html
almanya
münih
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053095835_142:0:874:549_1920x0_80_0_0_cfb7c5d5f6e46bbd31933d409dcf2288.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, cinsel taciz, kilise, papa 16. benedict, münih, istismar, taciz, itiraf, suç, başpiskopos

Papa 16. Benedict, çocuk tacizi davasında yanlış beyanda bulunduğunu kabul etti: 'Bu hatayı affedin'

10:08 25.01.2022 (güncellendi: 10:11 25.01.2022)
© REUTERSPapa 16. Benedict
Papa 16. Benedict - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© REUTERS
Abone ol
Katolik dünyasının önceki ruhani lideri ve Emerit Papa 16. Benedict, Alman Katolik Kilisesi'nde çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismar davasıyla ilgili verdiği beyanın yanlış olduğunu kabul ederek özür diledi.
1977-1982 arasında Münih Başpiskoposu olarak görev yapan ve gerçek ismi Joseph Ratzinger olan 16. Benedict, Katolik Haber Ajansı'na (KNA) açıklamada bulundu.
20 Ocak'ta açıklanan raporun ardından özel sekreteri Georg Gänswein aracılığıyla açıklama yapan 16. Benedict, ifadelerinin nesnel olarak yanlış olduğunu kabul etti ve "Bu hatayı affedin" ifadesini kullandı.
Açıklamada, 16. Benedict'in beyanının kötü niyetle yapılmadığı, ifadesi hazırlanırken yapılan bir hatadan kaynaklandığı belirtilerek, kendisinin bu hatadan dolayı çok üzülüp özür dilediği kaydedildi.
Papa 16. Benedict'in 1980'de Başpiskopos olarak çalışırken, çocuklarla ilgili birden fazla cinsel tacizle suçlanan bir rahiple ilgili toplantıya katıldığı ve bilgilendirildiği halde bir eylemde bulunmadığı öne sürülüyor.
Münih ve Freising Başpiskoposluğu'nda istismar olaylarına ilişkin yapılan açıklamada, 94 yaşındaki 16. Benedict'i kendi dönenimde tacizle suçlanan din adamlarıyla ilgili işlem yapmamakla suçlanmış ve bu iddiaları reddetmişti. Ancak uzmanlar bunu inandırıcı bulmadıklarını rapor etmişlerdi.
Vatikan'da yaşayan 94 yaşındaki Benedict, 2013 yılında papalıktan istifa etmişti.

497 taciz vakası

Münih'teki bir hukuk firmasının uzmanlarınca hazırlanan raporda 1945-2019 yılları arasında kilisede 497 taciz vakası yaşandığı, taciz iddialarına rağmen rahip ve diyakozların kilisede görev yapmasına izin verildiği belirtildi. Rapora göre mağdurların 247'sini erkek, 182'sini kız çocuklar oluştururken, 68 çocuğun ise kimliği bilinmiyor. Olaydan etkilenen erkek çocukların yüzde 60'ını ise 8-14 yaşlarındaki çocuklar oluşturuyor.
Uzmanlara göre suçlamalarla bağlantılı 173'ü rahip ve 9'u diyakoz olmak üzere 235 fail olduğu belirtiliyor.
Papa 16. Benedict - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
DÜNYA
Münih Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarı raporu: Papa 16. Benedict sessiz kalıp harekete geçmedi
20 Ocak, 19:07
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce