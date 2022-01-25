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https://tr.sputniknews.com/20220125/peter-dinklagedan-disneye-pamuk-prenses-ve-yedi-cuceler-tepkisi-bana-hic-mantikli-gelmiyor-1053112653.html
Peter Dinklage'dan Disney'e 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' tepkisi: Bana hiç mantıklı gelmiyor
Peter Dinklage'dan Disney'e 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' tepkisi: Bana hiç mantıklı gelmiyor
Peter Dinklage, Disney'in 1937 yapımı çocuk filmi Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'in yakında yeniden çekecek olmasını eleştirdi. Ünlü oyuncu, hikayenin tamamen... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T16:59+0300
2022-01-25T17:01+0300
yaşam
peter dinklage
pamuk prenses ve yedi cüceler
disney
film
açıklama
tepki
proje
cüce
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Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Tyrion Lannister karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Peter Dinklage, 'WTF with Marc Maron' podcast yayınında duyarcılık kavramı üzerine açıklamalarda bulundu. Dinklage, yakın zamanda 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' filmini çekeceğini duyuran Disney'e eleştiriler yöneltti. Akondroplazi adı verilen bir cücelik formuna sahip olan ünlü oyuncu, Disney'in geri adım atması ve projeyi yeniden değerlendirmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: Pamuk Prenses karakterini Hispanik bir oyuncunun canlandıracağı haberini olumlu karşılayan Dinklage, "Bu beni biraz şaşırttı doğrusu" ifadesini kullandı.ABD'li oyuncu, "Bir yandan ilericisiniz ama hala 7 cücenin bir mağarada yaşadığı tamamıyla gerici bir hikaye anlatıyorsunuz" diye konuştu.Dinklage, peri masalına 'havalı ve ilerici bir dönüş' yapılırsa tüm projelerde yer alabileceğini belirtti.Proje konusunda Disney ile irtibata geçen yayın kuruluşları ise henüz bir yanıt alamadı.
https://tr.sputniknews.com/20211019/disney-vizyona-girmesi-beklenen-bircok-marvel-filminin-tarihlerini-erteleme-karari-aldi-1049964264.html
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peter dinklage, pamuk prenses ve yedi cüceler, disney, film, açıklama, tepki, proje, cüce

Peter Dinklage'dan Disney'e 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' tepkisi: Bana hiç mantıklı gelmiyor

16:59 25.01.2022 (güncellendi: 17:01 25.01.2022)
© Fotoğraf : IMDBPeter Dinklage, Game of Thrones
Peter Dinklage, Game of Thrones - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© Fotoğraf : IMDB
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Peter Dinklage, Disney'in 1937 yapımı çocuk filmi Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'in yakında yeniden çekecek olmasını eleştirdi. Ünlü oyuncu, hikayenin tamamen 'gerici' olduğunu söyledi.
Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Tyrion Lannister karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Peter Dinklage, 'WTF with Marc Maron' podcast yayınında duyarcılık kavramı üzerine açıklamalarda bulundu.
Dinklage, yakın zamanda 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' filmini çekeceğini duyuran Disney'e eleştiriler yöneltti.
Akondroplazi adı verilen bir cücelik formuna sahip olan ünlü oyuncu, Disney'in geri adım atması ve projeyi yeniden değerlendirmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:
"Kimse alınmasın ama Hala Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler hikayesini anlatıyorsunuz. Bir adım geri atın ve ne yaptığınıza bir bakın. Bana hiç mantıklı gelmiyor."
Pamuk Prenses karakterini Hispanik bir oyuncunun canlandıracağı haberini olumlu karşılayan Dinklage, "Bu beni biraz şaşırttı doğrusu" ifadesini kullandı.
ABD'li oyuncu, "Bir yandan ilericisiniz ama hala 7 cücenin bir mağarada yaşadığı tamamıyla gerici bir hikaye anlatıyorsunuz" diye konuştu.
Dinklage, peri masalına 'havalı ve ilerici bir dönüş' yapılırsa tüm projelerde yer alabileceğini belirtti.
Proje konusunda Disney ile irtibata geçen yayın kuruluşları ise henüz bir yanıt alamadı.
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