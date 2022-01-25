https://tr.sputniknews.com/20220125/peter-dinklagedan-disneye-pamuk-prenses-ve-yedi-cuceler-tepkisi-bana-hic-mantikli-gelmiyor-1053112653.html

Peter Dinklage'dan Disney'e 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' tepkisi: Bana hiç mantıklı gelmiyor

Peter Dinklage'dan Disney'e 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' tepkisi: Bana hiç mantıklı gelmiyor

Peter Dinklage, Disney'in 1937 yapımı çocuk filmi Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'in yakında yeniden çekecek olmasını eleştirdi. Ünlü oyuncu, hikayenin tamamen... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T16:59+0300

2022-01-25T16:59+0300

2022-01-25T17:01+0300

yaşam

peter dinklage

pamuk prenses ve yedi cüceler

disney

film

açıklama

tepki

proje

cüce

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Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Tyrion Lannister karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Peter Dinklage, 'WTF with Marc Maron' podcast yayınında duyarcılık kavramı üzerine açıklamalarda bulundu. Dinklage, yakın zamanda 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' filmini çekeceğini duyuran Disney'e eleştiriler yöneltti. Akondroplazi adı verilen bir cücelik formuna sahip olan ünlü oyuncu, Disney'in geri adım atması ve projeyi yeniden değerlendirmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: Pamuk Prenses karakterini Hispanik bir oyuncunun canlandıracağı haberini olumlu karşılayan Dinklage, "Bu beni biraz şaşırttı doğrusu" ifadesini kullandı.ABD'li oyuncu, "Bir yandan ilericisiniz ama hala 7 cücenin bir mağarada yaşadığı tamamıyla gerici bir hikaye anlatıyorsunuz" diye konuştu.Dinklage, peri masalına 'havalı ve ilerici bir dönüş' yapılırsa tüm projelerde yer alabileceğini belirtti.Proje konusunda Disney ile irtibata geçen yayın kuruluşları ise henüz bir yanıt alamadı.

https://tr.sputniknews.com/20211019/disney-vizyona-girmesi-beklenen-bircok-marvel-filminin-tarihlerini-erteleme-karari-aldi-1049964264.html

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