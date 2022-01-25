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Pique'den Trabzonsporlu Ahmetcan Kaplan'ın NFT kartına yatırım
Pique'den Trabzonsporlu Ahmetcan Kaplan'ın NFT kartına yatırım
Barcelona'nın tecrübeli stoperi Pique, NFT (Non Fungible Token)'de Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan'a yatırım yaptı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T13:37+0300
2022-01-25T13:42+0300
gerard pique
spor
trabzonspor
yatırım
nft
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Trabzonspor , Süper Lig 'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynadığı maçta ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken, ikinci yarıda Deswil'in yerine oyuna dahil olan 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan performansıyla büyük alkış aldı.Bu sezon Galatasaray maçıyla Süper Lig'de 4. kez forma şansı bulan ve bu şansı çok iyi kullanan genç stoperle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Bu gelişmeye neden olan kişi ise Barcelona'nın 34 yaşındaki dünyaca ünlü savunmacısı Gerrad Pique.Ajansspor'da yer alan habere göre, İspanyol futbolcu Pique, Ahmetcan Kaplan'ın NFT kartına 194 euroluk yatırım yaptı. Pique'nin bu hamlesi tüm gözleri genç oyuncuya çevirdi.Genç futbolcu Trabzonspor'un 2-1 kazandığı Galatasaray maçının son düdüğünün ardından saha içinde diz çökerek gözyaşlarını tutamadı. Ahmetcan'ı takım arkadaşları sarılarak tebrik etti.‘Gözyaşlarımın akması normal’Ahmetcan Kaplan, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220113/deloitte-spor-nft-pazari-2022de-2-milyar-dolara-ulasacak-1052712835.html
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gerard pique, trabzonspor, yatırım, nft

Pique'den Trabzonsporlu Ahmetcan Kaplan'ın NFT kartına yatırım

13:37 25.01.2022 (güncellendi: 13:42 25.01.2022)
© TwitterBarcelona’nın yıldızı Pique'den Ahmetcan Kaplan'ın NFT kartına yatırım
Barcelona’nın yıldızı Pique'den Ahmetcan Kaplan'ın NFT kartına yatırım - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© Twitter
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Barcelona'nın tecrübeli stoperi Pique, NFT (Non Fungible Token)'de Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan'a yatırım yaptı.
Trabzonspor , Süper Lig 'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynadığı maçta ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken, ikinci yarıda Deswil'in yerine oyuna dahil olan 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan performansıyla büyük alkış aldı.
Bu sezon Galatasaray maçıyla Süper Lig'de 4. kez forma şansı bulan ve bu şansı çok iyi kullanan genç stoperle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Bu gelişmeye neden olan kişi ise Barcelona'nın 34 yaşındaki dünyaca ünlü savunmacısı Gerrad Pique.
Ajansspor'da yer alan habere göre, İspanyol futbolcu Pique, Ahmetcan Kaplan'ın NFT kartına 194 euroluk yatırım yaptı. Pique'nin bu hamlesi tüm gözleri genç oyuncuya çevirdi.
Genç futbolcu Trabzonspor'un 2-1 kazandığı Galatasaray maçının son düdüğünün ardından saha içinde diz çökerek gözyaşlarını tutamadı. Ahmetcan'ı takım arkadaşları sarılarak tebrik etti.

‘Gözyaşlarımın akması normal’

Ahmetcan Kaplan, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu şansı bana verdikleri için hocamıza teşekkür ediyorum. Böyle zorlu maçlarda biz genç oyuncular için forma giymek zor olsa da sahadaki abilerimiz bu heyecanı gideriyorlar. Çok çalışıyoruz emek veriyoruz. Bu toprağın çocuklarıyız ve şampiyonluğu hayal ediyorum. İnşallah bu hayalleri gerçekleştiririz. Bu takımın altyapısından çıktım, neredeyse burada doğdum. Gözyaşlarımın akması da normal."
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