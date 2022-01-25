Prof. Dr. Sedat Üstündağ: Her 4 kişiden 1'i, dört yıl sonra hipertansiyon hastası olacak

"Türkiye'de ölümlerin yüzde 25'inin nedenini hipertansiyon ve komplikasyonlarına bağlı hastalıklar oluşturuyor. Türkiye, hipertansiyon oluşumu açısından en riskli ülkelerden biri. Türkiye'nin de içinde olduğu ülkeleri alan bir karşılaştırmalı araştırma yapıldı. 4 yıllık bir süre içinde, 4 yıl önce hipertansiyon olmayan bireylerin 4 yıl sonra ne kadarı hipertansiyon geliştirdiler diye bir araştırma yapıldı. Maalesef Türkiye yüzde 25'lik oranla birinci sırada yer aldı. Şu an hipertansiyonum yoksa yüzde 25 ihtimalle dört yıl sonra hipertansiyon olabilirim. Yani her 4 kişiden 1'i, 4 yıl sonra hipertansiyon hastası olacak, şu anda kan basıncımızın normal olması da bizi gelecekteki hipertansiyondan korumuyor."