Putin, Pekin 2022 öncesi Rus olimpiyat ekibine seslendi: Malum, Rusya zorluklardan korkmaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4-20 Şubat'taki Pekin Kış Olimpiyatları öncesinde Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) adı altında performans gösterecek Rus... 25.01.2022

Putin, Rus sporcuların oyunlar sırasında dünyanın en güçlü sporcularıyla birlikte ciddi bir karakter ve irade testinden geçmeleri gerekeceğini belirtti. Rus ekiple video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Putin, “Önemli bir yolculuk ve ciddi imtihanlar öncesinde iyi şanslar dilemenin ve bu dilekleri duymanın ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Bu herkes için, her birimiz için önemlidir” dedi. Rusya’nın onları destekleyeceğini, başarılarıyla gurur duyacağını ve olimpiyat sahalarında kendilerini aşıp en üst düzey performansı göstereceklerine inanacağını belirten Putin, “Malum, Rusya zorluklardan korkmaz. Zorluklar bizi daha güçlü, bir arada ve kendimizden emin kılar. Tüm bu niteliklerin Pekin’de tam manasıyla ortaya çıkacağından eminim. Olimpiyat Oyunları’nda kolay maçın olmadığını, her şeyin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ancak sizleri gönülden destekleyeceğiz ve başarılı olmanızı umacağız. Bununla birlikte Rus milli takımından sporcularımızın Rus sporunun ne kadar yüksek sınıf olduğunu kanıtlamak ve hayranlarını sevindirmek için mümkün olan her şeyi yapacağı gerçeğinden yola çıkıyoruz” ifadelerini kullandı. Rus lider sporculara Olimpiyat Komitesi’nin taleplerine ve Pekin’deki tüm tıbbi gerekliliklere sıkı sıkıya uyulması çağrısı yaptı ve “Bunun için gerekli koşulları yaratmak hükümetin, Federal Tıbbi Biyoloji Ajansı ve Olimpiyat Komitesi’nin görevi” dedi. Sporculara sağlık ve zaferle sonuçlanan performanslar dileyen Rus lider, ekibi tebrik de etti.

