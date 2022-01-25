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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220125/reel-kesim-guven-endeksi-ocakta-1095e-yukseldi-1053104040.html
Reel kesim güven endeksi ocakta 109.5'e yükseldi
Reel kesim güven endeksi ocakta 109.5'e yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin reel kesim güven endeksini açıkladı. Buna göre aralıkta 106.1 olan endeks, ocakta 3.4 puan artışla... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T13:35+0300
2022-01-25T13:35+0300
ekonomi
reel kesim güven endeksi
anket
merkez bankası
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Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Ocak'ta bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 111,9 seviyesinde gerçekleşti.TCMB'den yapılan değerlendirmede "endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi." ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211221/ekonomik-guven-endeksi-tarihinin-en-dusuk-seviyesinde-1051963437.html
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reel kesim güven endeksi, anket, merkez bankası

Reel kesim güven endeksi ocakta 109.5'e yükseldi

13:35 25.01.2022
© AAtüketici, alışveriş, market
tüketici, alışveriş, market - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin reel kesim güven endeksini açıkladı. Buna göre aralıkta 106.1 olan endeks, ocakta 3.4 puan artışla 109.5'e yükseldi.
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Ocak'ta bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 111,9 seviyesinde gerçekleşti.
TCMB'den yapılan değerlendirmede "endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi." ifadeleri kullanıldı.
Tüketici / Alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
EKONOMİ
Ekonomik güven endeksi tarihinin en düşük seviyesinde
21 Aralık 2021, 10:28
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