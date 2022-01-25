https://tr.sputniknews.com/20220125/ricky-gervais-oscari-bir-sartla-parasiz-da-sunabilirim-1053106051.html
Ricky Gervais: Oscar'ı bir şartla parasız da sunabilirim
Ricky Gervais: Oscar'ı bir şartla parasız da sunabilirim
2022 Oscar Ödülleri'nin üç yıl aranın ardından ilk kez sunuculu olacağı açıklansa da o sunucunun kim olacağı henüz belli değil. Yıllardır üst üste reytinglerde... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T14:07+0300
2022-01-25T14:07+0300
2022-01-25T14:11+0300
ricky gervais
yaşam
oscar
şart
altın küre
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2022 Oscar Ödülleri, üç yıl aranın ardından yeniden sunucuyla gerçekleştirilecek.Bu duyuru, Oscar’da kimin sunucu olabileceği tartışmalarını fitilledi. Başlarda öne çıkan isim Örümcek Adam'ın yıldızı Tom Holland oldu. Ancak son yıllarda üst üste reytinglerde beklentinin altında kalan Oscar töreni için son zamanlarda Ricky Gervais ismi konuşulmaya başladı.İngiliz oyuncu, komedyen, yazar ve yönetmen daha önce beş kez sunduğu Altın Küre Ödülleri’nin her birinde sivri diliyle adından söz ettirmişti.Her şeye ve herkese neredeyse ağzına geldiğini canlı yayında sansürsüz olarak söyleyen, yeri geldiğinde ödül alanlarla acımasızca dalga geçen Gervais, haliyle ödül töreninin de reytinglerini artırıyordu. İşte tam da bu nedenle Oscar organizatörleri, Gervais’i bir sunucu olarak düşünmeye başladı.Gervais seçeneğinin masada olması, reytinglerde son zamanların en yüksek rakamına ulaşma şansı yaratabilir.NTV’nin aktardığına göre Gervais, son olarak ABC’de katıldığı The View adlı programda, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, kendi esprilerini yazmasına izin verir ve sansür uygulamayacağına söz verirse töreni sunabileceğini yineleyerek bir ekleme yaptı:‘Ödülünüzü alın, defolup gidin’Başrolde yer aldığı, yazarlığını ve yönetmenliğini üstlendiği After Life dizisinin üçüncü sezonuyla, dijital platform üzerinden seyirci karşısına çıkan 60 yaşındaki Gervais, geçtiğimiz günlerde NBC’de yayınlanan Today with Hoda & Jenna adlı talk show programında, kendisinin Oscar Ödülleri’ni sunmasının riskli bulunacağını söylemişti.Gervais, "Yapmama asla izin vermezler. Altın Küre'yi bu yüzden kabul etmiştim. Kendi esprilerimi yazmama ve provasız sunmama izin vermişlerdi. Oscar'da bu özgürlüğüm olacağını düşünmüyorum" demişti.Kendisine böyle bir şans verilirse de ‘filtresiz bir şekilde Oscar’a damgasını vuracağını’ belirtmişti.2020 Altın Küre Ödülleri’ne Rick Gervais’ın Hollywood’a verdiği ikiyüzlülük ayarı damga vurmuştu.ABD-İran’ın savaşın eşiğine gelmesi ve Avustralya’da süren çevre felaketinin gölgesindeki törene siyasi ve toplumsal mesajların damga vurması bekleniyordu. Ancak gecenin sunucusu Ricky Gervais’ın törenin başında yaptığı konuşması sonrası gecenin seyri değişmişti. Gervais şu hicivleri yapmıştı:
https://tr.sputniknews.com/20200210/ricky-gervais-oscari-bos-gecmedi-esitlikle-ilgili-ilham-verici-konusmalarinizi-duymak-icin-1041366453.html
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ricky gervais, oscar, şart, altın küre
Ricky Gervais: Oscar'ı bir şartla parasız da sunabilirim
14:07 25.01.2022 (güncellendi: 14:11 25.01.2022)
2022 Oscar Ödülleri'nin üç yıl aranın ardından ilk kez sunuculu olacağı açıklansa da o sunucunun kim olacağı henüz belli değil. Yıllardır üst üste reytinglerde hüsrana uğrayan Oscar töreni için Ricky Gervais seçeneği öne çıkarken, ünlü komedyenin Oscar'ı sadece bir şartla parasız bile sunması söz konusu.
2022 Oscar Ödülleri, üç yıl aranın ardından yeniden sunucuyla gerçekleştirilecek.
Bu duyuru, Oscar’da kimin sunucu olabileceği tartışmalarını fitilledi. Başlarda öne çıkan isim Örümcek Adam'ın yıldızı Tom Holland oldu. Ancak son yıllarda üst üste reytinglerde beklentinin altında kalan Oscar töreni için son zamanlarda Ricky Gervais ismi konuşulmaya başladı.
İngiliz oyuncu, komedyen, yazar ve yönetmen daha önce beş kez sunduğu Altın Küre Ödülleri’nin her birinde sivri diliyle adından söz ettirmişti.
Her şeye ve herkese neredeyse ağzına geldiğini canlı yayında sansürsüz olarak söyleyen, yeri geldiğinde ödül alanlarla acımasızca dalga geçen Gervais, haliyle ödül töreninin de reytinglerini artırıyordu. İşte tam da bu nedenle Oscar organizatörleri, Gervais’i bir sunucu olarak düşünmeye başladı.
Gervais seçeneğinin masada olması, reytinglerde son zamanların en yüksek rakamına ulaşma şansı yaratabilir.
NTV’nin aktardığına göre Gervais, son olarak ABC’de katıldığı The View adlı programda, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, kendi esprilerini yazmasına izin verir ve sansür uygulamayacağına söz verirse töreni sunabileceğini yineleyerek bir ekleme yaptı:
"İsterlerse kesinlikle yaparım. Yapabileceğimi söylerlerse parasız da sunarım."
‘Ödülünüzü alın, defolup gidin’
Başrolde yer aldığı, yazarlığını ve yönetmenliğini üstlendiği After Life dizisinin üçüncü sezonuyla, dijital platform üzerinden seyirci karşısına çıkan 60 yaşındaki Gervais, geçtiğimiz günlerde NBC’de yayınlanan Today with Hoda & Jenna adlı talk show programında, kendisinin Oscar Ödülleri’ni sunmasının riskli bulunacağını söylemişti.
Gervais, "Yapmama asla izin vermezler. Altın Küre'yi bu yüzden kabul etmiştim. Kendi esprilerimi yazmama ve provasız sunmama izin vermişlerdi. Oscar'da bu özgürlüğüm olacağını düşünmüyorum" demişti.
Kendisine böyle bir şans verilirse de ‘filtresiz bir şekilde Oscar’a damgasını vuracağını’ belirtmişti.
2020 Altın Küre Ödülleri’ne Rick Gervais’ın Hollywood’a verdiği ikiyüzlülük ayarı damga vurmuştu.
ABD-İran’ın savaşın eşiğine gelmesi ve Avustralya’da süren çevre felaketinin gölgesindeki törene siyasi ve toplumsal mesajların damga vurması bekleniyordu. Ancak gecenin sunucusu Ricky Gervais’ın törenin başında yaptığı konuşması sonrası gecenin seyri değişmişti. Gervais şu hicivleri yapmıştı:
“Hepiniz duyarlı olduğunuzu söylüyorsunuz. Ama (Çin’de merdiven altı üretim yapan) Apple, Amazon ve Disney ile çalışıyorsunuz. IŞİD dijital platform kursa, ilk iş menajerinizi arardınız, değil mi? Ödül alırsanız sakın bu sahneyi politik mesaj vermek için kullanmayın. İnsanlara öğüt verecek konumda değilsiniz. Gerçek dünyadan bihabersiniz. Greta Thunberg kadar tahsiliniz yok. Eğer kazanırsanız, gelin, küçük ödülünüzü kabul edin, menajerinize ve tanrınıza teşekkür edin, defolup gidin.”