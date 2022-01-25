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Robot süpürge otelden firar etti
Robot süpürge otelden firar etti
İngiltere'de bir robot süpürge, Travelodge şirketinin bir otelinden kaçtı ve binadan uzaklaştı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T00:56+0300
2022-01-25T00:56+0300
yaşam
ingiltere
otel
robot süpürge
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Cihaz bu hafta Cambridge'deki mevkide kayboldu ve bir personel, 'her yerde olabileceğini' söyledi.Independent Türkçe'nin aktardığına göre, cihazın kaybolduktan bir gün sonra bir çitin altında bulunduğu bildirildi.Travelodge Cambridge Orchard Park'tan bir çalışan, kaçışı sosyal medyada paylaştı ve yeni robot süpürgelerinden birinin 'can havliyle kaçtığını' dile getirdi.Personel, "Bu cihazlar normalde girişte kapının ağzını algılar ve geri döner ancak bu kaçmayı tercih etti. Bunu 15 dakika sonra fark ettim ve o sürede her yere gitmiş olabilir" dedi.Görevliler cihazı getirene otelin barında bir içki ikram edeceklerini duyurdu.Başkaları ise sosyal medyada cihazı destekleyen gönderiler paylaştı. Bir kullanıcı, "Özgür ol küçüğüm" diye tweet attı. Başka biri, "Git küçük robot, git!" diye yazdı.Bir diğeri ise bu olayın 'Robot Kıyameti'nin böyle başladığına' dair espri yaptı.BBC'nin aktardığına göre, cihaz cuma günü öğleden sonra, ön bahçede çalışan otel temizlikçisi tarafından çalılardan yapılmış çitlerin altında bulundu.Gazeteye açıklamada bulunan otel, cihazın 'şimdi robot süpürge ailesinin geri kalanıyla birlikte bir rafta mutlu bir şekilde oturduğunu' bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220119/bilim-insanlari-elektronik-cilt-gelistirdi-1052895799.html
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ingiltere, otel, robot süpürge

Robot süpürge otelden firar etti

00:56 25.01.2022
© Flickr / Marco Verchrobot süpürge
robot süpürge - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© Flickr / Marco Verch
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İngiltere'de bir robot süpürge, Travelodge şirketinin bir otelinden kaçtı ve binadan uzaklaştı.
Cihaz bu hafta Cambridge'deki mevkide kayboldu ve bir personel, 'her yerde olabileceğini' söyledi.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, cihazın kaybolduktan bir gün sonra bir çitin altında bulunduğu bildirildi.
Travelodge Cambridge Orchard Park'tan bir çalışan, kaçışı sosyal medyada paylaştı ve yeni robot süpürgelerinden birinin 'can havliyle kaçtığını' dile getirdi.
Personel, "Bu cihazlar normalde girişte kapının ağzını algılar ve geri döner ancak bu kaçmayı tercih etti. Bunu 15 dakika sonra fark ettim ve o sürede her yere gitmiş olabilir" dedi.
Görevliler cihazı getirene otelin barında bir içki ikram edeceklerini duyurdu.
Başkaları ise sosyal medyada cihazı destekleyen gönderiler paylaştı. Bir kullanıcı, "Özgür ol küçüğüm" diye tweet attı. Başka biri, "Git küçük robot, git!" diye yazdı.
Bir diğeri ise bu olayın 'Robot Kıyameti'nin böyle başladığına' dair espri yaptı.
BBC'nin aktardığına göre, cihaz cuma günü öğleden sonra, ön bahçede çalışan otel temizlikçisi tarafından çalılardan yapılmış çitlerin altında bulundu.
Gazeteye açıklamada bulunan otel, cihazın 'şimdi robot süpürge ailesinin geri kalanıyla birlikte bir rafta mutlu bir şekilde oturduğunu' bildirdi.
Promobot- Robot - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
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