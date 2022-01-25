https://tr.sputniknews.com/20220125/rus-filosu-baltik-denizinde-genis-capli-tatbikat-baslatti-1053091883.html
Rus Filosu, Baltık Denizi'nde geniş çaplı tatbikat başlattı
Rus Filosu, Baltık Denizi'nde geniş çaplı tatbikat başlattı
NATO'nun silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getirdiği ve Doğu Avrupa'ya ilave savaş gemisi ve uçak gönderdiği yönündeki açıklamalarının ardından Rus... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T05:02+0300
2022-01-25T05:02+0300
2022-01-25T05:02+0300
savunma
rusya
nato
kremlin
dmitriy peskov
tatbikat
baltık filosu
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Rus Baltık Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Baltık Filosu’na bağlı 20 adet savaş gemisi, bot ve destek gemisi, planlı askeri eğitim etkinlikleri kapsamındaki görevlerini yerine getirmek üzere üslerinden çıkarak Baltık Denizi’nde belirlenen bölgelere gitti" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Baltık Filosu gemileri, birkaç taktik gruba bölünerek anti-denizaltı, hava savunma ve anti-mayın çalışmalarını yerine getirerek savaş tatbikatını gerçekleştirecek" denildi.Tatbikat sırasında, taktik gruplarında mayın tarama gemilerinin, küçük anti-denizaltı gemilerinin, küçük füze gemilerinin ve füze botlarının yer alacağı belirtildi.Daha önce NATO, Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınında asker sayısını artırması bağlamında, silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getirdiğini, Doğu Avrupa’ya ek savaş gemi ve uçaklarını gönderdiğini açıklamıştı.Kremlin: NATO’nun Rusya sınırı yakınındaki hareketlilik göz ardı edilemezÖte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Baltık Denizi’ndeki tatbikatın, NATO’nun Doğu Avrupa’ya ek güçler gönderme kararıyla bağlantılı olup olmadığı sorusunun Rusya Savunma Bakanlığı’na sorulması gerektiğini belirterek, "NATO’nun bu tür eylemleri ve sınırlarımız yakınındaki yüksek hareketlilik, ülkemizin güvenliğinden sorumlu askerlerimiz tarafından göz ardı edilemez" dedi.Peskov, Rus ordusunda sürekli tatbikatların, manevraların, askeri inşaatın yapıldığını kaydederek, "Bunlara hiç ara verilmedi ve bunlar devam edecek" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220124/nyt-abd-baltiklara-ve-dogu-avrupaya-asker-konuslandirma-olasiligini-gozden-geciriyor-1053062908.html
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rusya, nato, kremlin, dmitriy peskov, tatbikat, baltık filosu
Rus Filosu, Baltık Denizi'nde geniş çaplı tatbikat başlattı
NATO'nun silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getirdiği ve Doğu Avrupa'ya ilave savaş gemisi ve uçak gönderdiği yönündeki açıklamalarının ardından Rus Baltık Filosu, 20 adet deniz aracının katılımıyla geniş çaplı tatbikat başlattı.
Rus Baltık Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Baltık Filosu’na bağlı 20 adet savaş gemisi, bot ve destek gemisi, planlı askeri eğitim etkinlikleri kapsamındaki görevlerini yerine getirmek üzere üslerinden çıkarak Baltık Denizi’nde belirlenen bölgelere gitti" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Baltık Filosu gemileri, birkaç taktik gruba bölünerek anti-denizaltı, hava savunma ve anti-mayın çalışmalarını yerine getirerek savaş tatbikatını gerçekleştirecek" denildi.
Tatbikat sırasında, taktik gruplarında mayın tarama gemilerinin, küçük anti-denizaltı gemilerinin, küçük füze gemilerinin ve füze botlarının yer alacağı belirtildi.
Daha önce NATO, Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınında asker sayısını artırması bağlamında, silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getirdiğini, Doğu Avrupa’ya ek savaş gemi ve uçaklarını gönderdiğini açıklamıştı.
Kremlin: NATO’nun Rusya sınırı yakınındaki hareketlilik göz ardı edilemez
Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Baltık Denizi’ndeki tatbikatın, NATO’nun Doğu Avrupa’ya ek güçler gönderme kararıyla bağlantılı olup olmadığı sorusunun Rusya Savunma Bakanlığı’na sorulması gerektiğini belirterek, "NATO’nun bu tür eylemleri ve sınırlarımız yakınındaki yüksek hareketlilik, ülkemizin güvenliğinden sorumlu askerlerimiz tarafından göz ardı edilemez" dedi.
Peskov, Rus ordusunda sürekli tatbikatların, manevraların, askeri inşaatın yapıldığını kaydederek, "Bunlara hiç ara verilmedi ve bunlar devam edecek" diye konuştu.