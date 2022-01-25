https://tr.sputniknews.com/20220125/rusyada-navalniy-ve-bazi-destekcileri-terorist-ve-radikal-asiricilar-listesine-eklendi--1053108352.html

Rusya’da Navalnıy ve bazı destekçileri ‘terörist ve radikal-aşırıcılar listesine’ eklendi

Rusya’da Navalnıy ve bazı destekçileri ‘terörist ve radikal-aşırıcılar listesine’ eklendi

Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Rus blogger Aleksey Navalnıy, destekçisi Lyubov Sobol’u ve Navalnıy’ın kurucusu olduğu Yolsuzlukla... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T15:03+0300

2022-01-25T15:03+0300

2022-01-25T15:04+0300

rusya

rosfinmonitoring

liste

aleksey navalnıy

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Rosfinmonitoring’den yapılan açıklamaya göre, Navalnıy, Sobol ve FBK’dan bazı isimler ‘terörist ve radikal-aşırıcılar listesine’ dahil edildi. Bu listeye alınan kişi veya kuruluşların basın ile etkileşime girmesi, internette bilgi yayınlaması, halka açık etkinlikler düzenlemesi, seçimlere katılması; vergi, maaş ve tazminat ödemeleriyle bağlantısız bir finansal hizmetten yararlanması yasaklanıyor. Listedeki FBK’dan diğer isimlerse Vyaçeslav Gimadi ve Georgiy Alburov oldu. Rusya Soruşturma komitesi daha önce Navalnıy, Leonid Volkov ve İvan Jdanov hakkında aşırıcı grup kurma ve yönetmekle ilgili soruşturma başlatmıştı. Navalnıy, Yves Rocher şirketinden zimmetine para geçirmekle ilgili dava kapsamında hapiste. Sobol, Alburov ve Gimadi hakkında da cezai soruşturma açıldı.

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