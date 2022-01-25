Rusya'dan Çin'e rekor gaz sevkiyatı

Gazprom'dan yapılan açıklamada, "18 Ocak'ta, Gazprom ve CNPC arasındaki uzun vadeli sözleşme kapsamında Rusya'nın Çin'e yaptığı gaz tedarikinde yeni bir günlük rekor kırıldı" ifadelerine yer verildi.Geçen hafta Gazprom, Çin'e Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden gaz ihracatının ocak ayının ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre 1.5 kat arttığını belirtmişti.Gazprom'un Ocak 2021'de Çin'e 29 milyon metreküp doğalgaz tedarik ettiği bildirilmişti.Rusya'nın Yakutistan Cumhuriyeti'ndeki Çayan yatağından Sibirya'nın Gücü boru hattı ile Çin'e gaz sevkiyatı 2019 sonunda başlamıştı. İlk 5 yılda, sevkiyat kapasitesinin yılda 38 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor.2020’de sevk edilen gaz hacmi 4.1 milyar, 2021’in ilk 10 ayında 8 milyar metreküp olarak gerçekleşmişti.
Rus enerji şirketi Gazprom, Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e yapılan doğalgaz sevkiyatında bir gündeki en yüksek hacme ulaşıldığını duyurdu.
Gazprom'dan yapılan açıklamada, "18 Ocak'ta, Gazprom ve CNPC arasındaki uzun vadeli sözleşme kapsamında Rusya'nın Çin'e yaptığı gaz tedarikinde yeni bir günlük rekor kırıldı" ifadelerine yer verildi.
Geçen hafta Gazprom, Çin'e Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden gaz ihracatının ocak ayının ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre 1.5 kat arttığını belirtmişti.
Gazprom'un Ocak 2021'de Çin'e 29 milyon metreküp doğalgaz tedarik ettiği bildirilmişti.
Rusya'nın Yakutistan Cumhuriyeti'ndeki Çayan yatağından Sibirya'nın Gücü boru hattı ile Çin'e gaz sevkiyatı 2019 sonunda başlamıştı. İlk 5 yılda, sevkiyat kapasitesinin yılda 38 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor.
2020’de sevk edilen gaz hacmi 4.1 milyar, 2021’in ilk 10 ayında 8 milyar metreküp olarak gerçekleşmişti.