https://tr.sputniknews.com/20220125/safak-sezer-yolda-kaldi-yaklasik-6-saattir-arabadayiz-allah-rizasi-icin-sesimizi-duyurun-1053089158.html

Şafak Sezer: Yaklaşık 6 saattir arabadayız, Allah rızası için sesimizi duyurun

Şafak Sezer: Yaklaşık 6 saattir arabadayız, Allah rızası için sesimizi duyurun

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan Şafak Sezer sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Sezer, “Allah rızası için sesimizi duyun”... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T01:18+0300

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şafak sezer

kar

yol

türkiye

istanbul

istoç

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Sanatçı Şafak Sezer'de İstoç kavşağında yaklaşık 6 saattir trafikte kaldığını sosyal medya hesabından video paylaşarak bildirdi. Şafak Sezer sosyal medyadan paylaştığı videoda, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

şafak sezer, kar, yol, istanbul, istoç