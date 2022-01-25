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https://tr.sputniknews.com/20220125/safak-sezer-yolda-kaldi-yaklasik-6-saattir-arabadayiz-allah-rizasi-icin-sesimizi-duyurun-1053089158.html
Şafak Sezer: Yaklaşık 6 saattir arabadayız, Allah rızası için sesimizi duyurun
Şafak Sezer: Yaklaşık 6 saattir arabadayız, Allah rızası için sesimizi duyurun
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan Şafak Sezer sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Sezer, “Allah rızası için sesimizi duyun”... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
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şafak sezer
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Sanatçı Şafak Sezer'de İstoç kavşağında yaklaşık 6 saattir trafikte kaldığını sosyal medya hesabından video paylaşarak bildirdi. Şafak Sezer sosyal medyadan paylaştığı videoda, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" dedi.
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şafak sezer, kar, yol, istanbul, istoç

Şafak Sezer: Yaklaşık 6 saattir arabadayız, Allah rızası için sesimizi duyurun

01:18 25.01.2022 (güncellendi: 01:23 25.01.2022)
© Fotoğraf : Şafak Sezer / TwitterŞafak Sezer, kar
Şafak Sezer, kar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© Fotoğraf : Şafak Sezer / Twitter
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İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan Şafak Sezer sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Sezer, “Allah rızası için sesimizi duyun” dedi.
Sanatçı Şafak Sezer'de İstoç kavşağında yaklaşık 6 saattir trafikte kaldığını sosyal medya hesabından video paylaşarak bildirdi.
Şafak Sezer sosyal medyadan paylaştığı videoda, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" dedi.
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