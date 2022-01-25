Sedef Kabaş: Örgütlü mezalimin en büyük kabusu, iyilerin dayanışması, direnişi ve cesaretidir

TELE 1 yayınında "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesi ile tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.Kabaş'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmış, savcılığa ifade verdikten sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe, ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.
Katıldığı televizyon programında, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından "Öğrendim ki, yalnız değilim... Biliyorum ki, örgütlü mezalimin en büyük kabusu, iyilerin dayanışması, direnişi ve cesaretidir" mesajı paylaşıldı.
TELE 1 yayınında "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesi ile tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.
Kabaş'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Öğrendim ki, Yalnız değilim... Biliyorum ki, Örgütlü mezalimin en büyük kabusu, İyilerin dayanışması, direnişi ve cesaretidir."
Öğrendim ki, Yalnız değilim... Biliyorum ki, Örgütlü mezalimin en büyük kabusu, İyilerin dayanışması, direnişi ve cesaretidir. pic.twitter.com/spzPg4DnUt
Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmış, savcılığa ifade verdikten sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe, ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.