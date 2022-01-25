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https://tr.sputniknews.com/20220125/sedef-kabas-orgutlu-mezalimin-en-buyuk-kabusu-iyilerin-dayanismasi-direnisi-ve-cesaretidir-1053087995.html
Sedef Kabaş: Örgütlü mezalimin en büyük kabusu, iyilerin dayanışması, direnişi ve cesaretidir
Sedef Kabaş: Örgütlü mezalimin en büyük kabusu, iyilerin dayanışması, direnişi ve cesaretidir
Katıldığı televizyon programında, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından "Öğrendim ki, yalnız değilim..... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T00:52+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
sedef kabaş
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TELE 1 yayınında "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesi ile tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.Kabaş'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmış, savcılığa ifade verdikten sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe, ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.
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recep tayyip erdoğan, sedef kabaş, twitter

Sedef Kabaş: Örgütlü mezalimin en büyük kabusu, iyilerin dayanışması, direnişi ve cesaretidir

00:52 25.01.2022 (güncellendi: 00:53 25.01.2022)
© Twitter gazeteci Sedef Kabaş
gazeteci Sedef Kabaş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© Twitter
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Katıldığı televizyon programında, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından "Öğrendim ki, yalnız değilim... Biliyorum ki, örgütlü mezalimin en büyük kabusu, iyilerin dayanışması, direnişi ve cesaretidir" mesajı paylaşıldı.
TELE 1 yayınında "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesi ile tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.
Kabaş'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Öğrendim ki, Yalnız değilim... Biliyorum ki, Örgütlü mezalimin en büyük kabusu, İyilerin dayanışması, direnişi ve cesaretidir."

Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmış, savcılığa ifade verdikten sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe, ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.
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