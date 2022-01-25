https://tr.sputniknews.com/20220125/sedef-kabas-orgutlu-mezalimin-en-buyuk-kabusu-iyilerin-dayanismasi-direnisi-ve-cesaretidir-1053087995.html

Sedef Kabaş: Örgütlü mezalimin en büyük kabusu, iyilerin dayanışması, direnişi ve cesaretidir

Sedef Kabaş: Örgütlü mezalimin en büyük kabusu, iyilerin dayanışması, direnişi ve cesaretidir

Katıldığı televizyon programında, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından "Öğrendim ki, yalnız değilim..... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T00:52+0300

2022-01-25T00:52+0300

2022-01-25T00:53+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

sedef kabaş

twitter

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TELE 1 yayınında "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesi ile tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.Kabaş'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmış, savcılığa ifade verdikten sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe, ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.

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recep tayyip erdoğan, sedef kabaş, twitter