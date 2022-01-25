https://tr.sputniknews.com/20220125/serenay-sarikaya-emniyet-genel-mudurlugune-tesekkur-etti-kadesi-mutlaka-indirin-1053093989.html

Serenay Sarıkaya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti: KADES'i mutlaka indirin

Serenay Sarıkaya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti: KADES'i mutlaka indirin

Oyuncu Serenay Sarıkaya, perşembe günü aracına tekmeli saldırıda bulunan kişiden şikayetçi olmuştu. Yaşadıklarını anlatan Sarıkaya, kadınlara ‘KADES’... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T08:30+0300

2022-01-25T08:30+0300

2022-01-25T08:30+0300

türkiye

taciz

darp

kades

serenay sarıkaya

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Birkaç gün önce Sarıkaya, otomobiliyle Etiler'deki evine doğru giderken iddiaya göre aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelendi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın nasıl yaşandığını, adli sürecin nasıl işlediğini ve olayın kendisinde bıraktığı hasarı dile getiren ünlü oyuncu, kadınlara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını mutlaka telefonlarında bulundurmalarını tavsiye etti.Sarıkaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Herkese merhaba, son günlerde basına da yansıyan ve geçtiğimiz birkaç aylık süre boyunca bana, iş arkadaşlarıma, yakın çevreme zarar verme eğiliminde olan, korku dolu anlar yaşatan, tehdit eden ve psikolojik baskı yaratan şahısla ilgili emniyet teşkilatımızın olaya müdahale etmesi ve konuyu adli birimlere taşıması sonucu mahkeme tarafından bir karara varıldı. Bu süre zarfında kendimi ne kadar çaresiz hissettiğimi, etrafımdaki sevdiğim insanları koruyamadığım duygusu ile ne kadar kahrolduğumu sizlere tarif etmem mümkün değil. Çok ama çok üzgünüm... Bu ve benzeri nice hikayeleri her gün bir sürü kadının yaşadığını bilmenin verdiği sorumluluk ile bu mesajı paylaşmak istedim. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Aile İçi ve Kadına Şiddet Mücadele Birimlerinden Komiser Nurdan Hanım, Komiser Betül Hanım, Komiser Züleyha Hanım ve ekiplerine bu süreci müthiş bir hassasiyetle yürütüp ben ve benim gibi kadınların yalnız olmadıklarını hatırlattıkları için teşekkür ederim. Onlar gibi güçlü polis kadınların varlığını bilmek açıkçası içimi bir nebze daha rahatlattı. Nurdan Hanım bir de 'KADES' uygulamasından bahsetti. Tüm kadınların telefonunda MUTLAKA olması gereken bu uygulama; doğrudan yakınınızda olan ilgili birimleri haberdar ediyor ve daha hızlı müdahaleyi mümkün kılıyor. Lütfen yükleyin... Dilerim yazdıklarım faydalı olabilir. Sevgiyle kalın..."

https://tr.sputniknews.com/20220122/saldiri-sonrasi-serenay-sarikayadan-ilk-aciklama-uzun-zamandir-benim-icin-tehdit-olusturuyordu-1053005926.html

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taciz, darp, kades, serenay sarıkaya