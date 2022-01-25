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Seyir halindeyken bayılan sürücü polis aracına arkadan çarparak durabildi
Seyir halindeyken bayılan sürücü polis aracına arkadan çarparak durabildi
Adana’da seyir halindeyken fenalaşan sürücüsü baygınlık geçirerek polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil polis aracını 50 metre... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T07:59+0300
2022-01-25T07:59+0300
türkiye
adana
polis
kaza
baygınlık
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Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi’nde polis ekipleri devriye görevi yaptığı sırada 01 YD 911 plakalı aracı süren E.K direksiyon başında fenalaştı. Seyir halinde olduğu sırada baygınlık geçiren E.K., polis aracına çarptı. Yaklaşık polis aracını 50 metre sürükledikten sonra otomobil durabildi.Sürücünün arkadaşı ve polisler, fenalaşan E.K.’ya ilk müdahaleyi yaptı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.Ulaşıma kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.
türkiye
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adana, polis, kaza, baygınlık

Seyir halindeyken bayılan sürücü polis aracına arkadan çarparak durabildi

07:59 25.01.2022
© İHA / Seyir halindeyken bayılan sürücü polis aracına arkadan çarparak durabildi
Seyir halindeyken bayılan sürücü polis aracına arkadan çarparak durabildi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© İHA /
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Adana’da seyir halindeyken fenalaşan sürücüsü baygınlık geçirerek polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil polis aracını 50 metre sürükledikten sonra durabildi.
Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi’nde polis ekipleri devriye görevi yaptığı sırada 01 YD 911 plakalı aracı süren E.K direksiyon başında fenalaştı. Seyir halinde olduğu sırada baygınlık geçiren E.K., polis aracına çarptı. Yaklaşık polis aracını 50 metre sürükledikten sonra otomobil durabildi.
Sürücünün arkadaşı ve polisler, fenalaşan E.K.’ya ilk müdahaleyi yaptı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ulaşıma kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.
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