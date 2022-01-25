https://tr.sputniknews.com/20220125/seyir-halindeyken-bayilan-surucu-polis-aracina-arkadan-carparak-durabildi-1053093656.html

Seyir halindeyken bayılan sürücü polis aracına arkadan çarparak durabildi

Seyir halindeyken bayılan sürücü polis aracına arkadan çarparak durabildi

Adana’da seyir halindeyken fenalaşan sürücüsü baygınlık geçirerek polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil polis aracını 50 metre... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T07:59+0300

2022-01-25T07:59+0300

2022-01-25T07:59+0300

türkiye

adana

polis

kaza

baygınlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053093631_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f5de641fa8a01f09ddaa1f4c27e7325.jpg

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi’nde polis ekipleri devriye görevi yaptığı sırada 01 YD 911 plakalı aracı süren E.K direksiyon başında fenalaştı. Seyir halinde olduğu sırada baygınlık geçiren E.K., polis aracına çarptı. Yaklaşık polis aracını 50 metre sürükledikten sonra otomobil durabildi.Sürücünün arkadaşı ve polisler, fenalaşan E.K.’ya ilk müdahaleyi yaptı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.Ulaşıma kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adana, polis, kaza, baygınlık