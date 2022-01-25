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Şişli Belediye Başkanı Keskin: Hava koşulları nedeniyle Fatma Girik'i anma töreni ertelendi
Şişli Belediye Başkanı Keskin: Hava koşulları nedeniyle Fatma Girik'i anma töreni ertelendi
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, bugün yapılacak olan Fatma Girik Anma Töreni’nin olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T06:29+0300
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türkiye
fatma girik
şişli
cenaze
vefat
cenaze töreni
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Muammer Keskin, sosyal medya hesabından bugün Şişli Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik’i Anma Töreni’nin ertelendiğini duyurdu. Keskin’in açıklaması şöyle:“Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak Fatma Girik Anma Törenimiz maalesef ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kıymetli Başkanım, yoldaşım Fatma Girik’in cenaze töreniyle ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde sosyal medya hesaplarımdan sizlerle paylaşacağım.”
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fatma girik, şişli, cenaze, vefat, cenaze töreni

Şişli Belediye Başkanı Keskin: Hava koşulları nedeniyle Fatma Girik'i anma töreni ertelendi

06:29 25.01.2022
© AAFatma Girik
Fatma Girik - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA
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Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, bugün yapılacak olan Fatma Girik Anma Töreni’nin olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
Muammer Keskin, sosyal medya hesabından bugün Şişli Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik’i Anma Töreni’nin ertelendiğini duyurdu. Keskin’in açıklaması şöyle:
“Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak Fatma Girik Anma Törenimiz maalesef ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kıymetli Başkanım, yoldaşım Fatma Girik’in cenaze töreniyle ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde sosyal medya hesaplarımdan sizlerle paylaşacağım.”
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