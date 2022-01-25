https://tr.sputniknews.com/20220125/sisli-belediye-baskani-keskin-hava-kosullari-nedeniyle-fatma-giriki-anma-toreni-ertelendi-1053092835.html

Şişli Belediye Başkanı Keskin: Hava koşulları nedeniyle Fatma Girik'i anma töreni ertelendi

Şişli Belediye Başkanı Keskin: Hava koşulları nedeniyle Fatma Girik'i anma töreni ertelendi

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, bugün yapılacak olan Fatma Girik Anma Töreni’nin olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T06:29+0300

2022-01-25T06:29+0300

2022-01-25T06:29+0300

türkiye

fatma girik

şişli

cenaze

vefat

cenaze töreni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1045018013_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b6cd768d940880dc096ae0a0eb35b08e.jpg

Muammer Keskin, sosyal medya hesabından bugün Şişli Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik’i Anma Töreni’nin ertelendiğini duyurdu. Keskin’in açıklaması şöyle:“Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak Fatma Girik Anma Törenimiz maalesef ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kıymetli Başkanım, yoldaşım Fatma Girik’in cenaze töreniyle ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde sosyal medya hesaplarımdan sizlerle paylaşacağım.”

türkiye

şişli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fatma girik, şişli, cenaze, vefat, cenaze töreni