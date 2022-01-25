Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220125/solomon-adalarinda-kovid-19-kaynakli-ilk-olum-1053103778.html
Solomon Adaları’nda Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm
Solomon Adaları’nda Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm
Solomon Adaları’nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlantılı ilk can kayıpları kaydedildi. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T13:16+0300
2022-01-25T13:16+0300
koronavirüs
virüs
ölüm
solomon adaları
vefat
aşı
can kaybı
pandemi
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049638420_0:0:1271:716_1920x0_80_0_0_4a193f7f71ebf58ac39b67ca05f7d01e.jpg
Dünyadaki birçok ülke Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarındaki artış ile gündeme gelirken, Solomon Adaları’nda koronavirüs kaynaklı ilk ölümler gerçekleşti. Sağlık Bakanı Culwick Togamana tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 650 yeni vakanın tespit edildiği ve 2 kişinin de hayatını kaybettiği yer aldı.Dün gece Ulusal Sevk Hastanesinde yaşamını yitiren ilk Kovid-19 kurbanlarının 51 ve 59 yaşlarındaki diyabet ve tansiyon gibi hastalıklara sahip kişiler olduğu belirtildi.Sağlık yetkilileri, özellikle başkent ve bazı bölgelerde gelecek günlerde daha fazla Kovid-19 vakasının tespit edileceğini beklediklerini söyledi.Başkent Honiara’da bugün yerel saatle 18.00'dan itibaren 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220122/japonyada-gunluk-kovid-19-vaka-sayisi-ilk-kez-50-bini-gecti-1053015783.html
solomon adaları
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049638420_117:0:1074:718_1920x0_80_0_0_48d8aed20203b69c55fb34859622e118.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
virüs, ölüm, solomon adaları, vefat, aşı, can kaybı, pandemi, kovid-19

Solomon Adaları’nda Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

13:16 25.01.2022
© AFP 2021 / Julian RyallSolomon Adaları
Solomon Adaları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / Julian Ryall
Abone ol
Solomon Adaları’nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlantılı ilk can kayıpları kaydedildi.
Dünyadaki birçok ülke Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarındaki artış ile gündeme gelirken, Solomon Adaları’nda koronavirüs kaynaklı ilk ölümler gerçekleşti. Sağlık Bakanı Culwick Togamana tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 650 yeni vakanın tespit edildiği ve 2 kişinin de hayatını kaybettiği yer aldı.
Dün gece Ulusal Sevk Hastanesinde yaşamını yitiren ilk Kovid-19 kurbanlarının 51 ve 59 yaşlarındaki diyabet ve tansiyon gibi hastalıklara sahip kişiler olduğu belirtildi.
Sağlık yetkilileri, özellikle başkent ve bazı bölgelerde gelecek günlerde daha fazla Kovid-19 vakasının tespit edileceğini beklediklerini söyledi.
Başkent Honiara’da bugün yerel saatle 18.00'dan itibaren 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanacak.
Japonya’da şiddetli kar yağışı: 215 kişi hastanelik oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
KORONAVİRÜS
Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 50 bini geçti
22 Ocak, 19:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce