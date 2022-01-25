https://tr.sputniknews.com/20220125/solomon-adalarinda-kovid-19-kaynakli-ilk-olum-1053103778.html

Solomon Adaları’nda Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

Solomon Adaları’nda Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

Solomon Adaları’nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlantılı ilk can kayıpları kaydedildi. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T13:16+0300

2022-01-25T13:16+0300

2022-01-25T13:16+0300

koronavirüs

virüs

ölüm

solomon adaları

vefat

aşı

can kaybı

pandemi

kovid-19

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Dünyadaki birçok ülke Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarındaki artış ile gündeme gelirken, Solomon Adaları’nda koronavirüs kaynaklı ilk ölümler gerçekleşti. Sağlık Bakanı Culwick Togamana tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 650 yeni vakanın tespit edildiği ve 2 kişinin de hayatını kaybettiği yer aldı.Dün gece Ulusal Sevk Hastanesinde yaşamını yitiren ilk Kovid-19 kurbanlarının 51 ve 59 yaşlarındaki diyabet ve tansiyon gibi hastalıklara sahip kişiler olduğu belirtildi.Sağlık yetkilileri, özellikle başkent ve bazı bölgelerde gelecek günlerde daha fazla Kovid-19 vakasının tespit edileceğini beklediklerini söyledi.Başkent Honiara’da bugün yerel saatle 18.00'dan itibaren 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanacak.

https://tr.sputniknews.com/20220122/japonyada-gunluk-kovid-19-vaka-sayisi-ilk-kez-50-bini-gecti-1053015783.html

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virüs, ölüm, solomon adaları, vefat, aşı, can kaybı, pandemi, kovid-19